Carlos Alcaraz: Amerika Açık'ı kazanan tenis dünyasının 19 yaşındaki yeni bir numarası

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13 dakika önce

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Amerika Açık Grand Slam finalinde Casper Ruud’u yenerek 19 yaşında dünya bir numarası oldu.

19 yaşında bu büyük başarıyı elde eden Alcaraz mücadeleyi 24 bin kişinin önünde 3-1 kazandı.

İlk büyük finalini kazanan Alcaraz, 2005’te Rafael Nadal’dan sonra bu başarıyı elde eden en genç kişi oldu.

Finalde mücadele eden Norveçli tenisçi Casper Rudd kazansaydı dünya bir numarası o olacaktı.

Alcaraz erkekler tenisinde bir numara olarak 49 senedir bunu başaran en genç raket oldu.

Maç sonu konuşmasında “Çocukluğumdan bu yana bunun hayalini kuruyordum” diyen Alcaraz gözyaşlarını da tutamadı.

Büyük başarı kazanan genç sporcunun, güçlü vuruşu, üstün atletizmi ile bu noktaya çıkabileceği düşünülüyordu.

11 yaşında süperstar potansiyeli fark edilen sporcu, şampiyonası tenisçi Juan Carlos Ferrero tarafından yetiştirildi.

BBC tenis muhabiri Russell Fuller’ın analizi:

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, A﻿lcaraz ve Rudd

Bu yaşta Grand Slam şampiyonluğu 1980’lerden bu yana nadir bir görüntü değil hatta Mats Wilander, Michael Chang ve Boris Becker’in 17 yaşında bunu elde etti.

Ancak 1990’lardan beri oyun daha fiziksel bir hal aldı. 7 tane 5 setlik maçı, 2 hafta içinde kazanmak Nadal’ın ve şimdi de Alcaraz’ın seviyesi oldu.

Tenis dünyasının geri kalanı için korkutucu olan Alcaraz’ın şu anda bile komple bir oyuncu görünümü vermesi.

Ancak çalıştırıcısı Juan Carlos Ferrero onun henüz potansiyelinin yüzde 60’ına ulaştığı görüşünde.

İnanılmaz hızlı ayakları, gücü, dokunuşu ve kilit anlarda oyunu çevirebilecek kendine olan inancı var.