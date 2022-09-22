Trump ve çocuklarına yolsuzluk davası: 'Net varlıklarını milyarlarca dolar şişirdiler'

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55 dakika önce

Donald Trump ve üç çocuğu hakkında, dolandırıcılık suçlamasıyla New York'ta dava açıldı.

Trumplar aile şirketleri Trump Organization ile kredi almak ve daha az vergi ödemek için gayrimenkullerinin değerini "milyarlarca dolar" şişirmekle suçlanıyor.

Savcılar, Trump Organization'ın 2011 ve 2021 arasında çok sayıda yolsuzluk yaptığını söylüyor.

Trump Organisation oteller, golf sahaları ve dünya çapında çok sayıda gayrimenkulü yöneten bir aile şirketi.

Dava, eyaletin en kıdemli avukatı olan New York Başsavcısı Letitia James tarafından üç yıllık bir hukuki soruşturmanın ardından açıldı.

James'in suç duyurusunda bulunma yetkisi yok ancak suç teşkil eden suistimal iddialarını federal savcılara ve Milli Gelirler Dairesi'ne (IRS) yönlendireceğini söyledi.

James yaptığı açıklamada, "Donald Trump, Trump Organisation'daki çocuklarının ve üst düzey yöneticilerinin yardımıyla, haksız zenginleşme sağladı ve sistemi yanıltarak net varlığını milyarlarca dolar şişirdi." dedi.

James, Trump'ın Trump Tower'da 327 milyon dolar değer biçilen dairesinin değeri yanlış beyan edilen mülkler arasında yer aldığını söyledi.

"New York şehrindeki hiçbir daire o fiyata satılmamıştır." diyen James, Trump Organization'ın gayrimenkul işlemlerinden üç ila beş yıl boyunca men edilmesini istiyor.

A﻿BD eski başkanının çocukları Donald Jr, Ivanka ve Eric Trump, Trump Organisation'ın iki üst düzey yöneticisi Allen Weisselberg ve Jeffrey McConney ile birlikte sanıklar arasında yer alıyor.

Davayı Truth Social sitesinde eleştiren Trump, siyah savcı James'i "ırkçı" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Vali adaylığında başarısız olan ırkçı bir Başsavcı Letitia James tarafından yapılan bir başka Cadı Avı, halktan neredeyse sıfır destek alıyor.”

Donald Trump Jr ise Twitter'da James'i "siyasi rakiplerinden intikam için görevini ceza aracı olarak kullanmakla" suçladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Donald Trump Jr, Ivanka Trump ve Eric Trump davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Trumplar hangi suçlamalarla karşı karşıya?

2﻿22 sayfalık dava belgelerinde Trumplar şu suçlamalarla karşı karşıya:

Donald Trump ve üç çocuğu, daha iyi kredi imkanları sağlamak ve vergi avantajı sağlamak için mülklerinin (oteller, golf sahaları ve diğer varlıkları) değeri hakkında yalan söyledi.

Trump ve ailesi on yıl boyunca mali tablolarında 200'den fazla yanlış veya yanıltıcı beyanda bulundu.

Bazı doğa koruma bölgelerindeki gayrimenkul geliştirme projelerinin potansiyel değerlemesi yüksek gösterilerek, yüksek vergi indirimleri sağlandı.

Bu plan, Trump ailesini en az 250 milyon dolar zenginleştirdi. Devlet bu parayı geri almak istiyor.

Her bir ifadenin doğru olduğu Donald Trump, Donald Trump Jr ya da Trump Organisation eski finans yöneticisi Allen Weisselberg tarafından kişisel olarak onaylandı.

Y﻿anlış beyana konu olduğu iddia edilen mülkler hangileri?

D﻿avada Trumplar'ın en tanınmış mülklerinin adı geçiyor.

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Savcılar, Trump'ın New York'taki Trump Tower'da sahip olduğu bir dairenin "çok abartılı bir şekilde" üç kat büyük gösterilip metrekare başına "mantıksız" bir fiyat biçilerek değerinin 327 milyon dolara çıkarıldığını iddia ediyor.

Trump Tower'da bugüne kadar satılan en pahalı daire 16,5 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin değerlemesi Trump Organization tarafından 739 milyon dolara kadar çıkarılmıştı.

Başsavcılık, mülkün gerçek değerinin yaklaşık 75 milyon dolar olduğunu ve yılda 25 milyon dolardan az kazanç sağladığını iddia ediyor.

ABD eski başkanı bu davanın yanında diğer yasal sorunlarla da yüzleşiyor.

Trump’ın Florida’daki evinde geçen ay Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yaptığı aramada ele geçirilen belgelerin incelenmesi için bağımsız bir uzman atanması talebi federal yargıç tarafından kabul edilmişti.