Kosova - Sırbistan: Dağılan Yugoslavya'nın bitmeyen krizi

Yazan, Osman Kaytazoğlu

Unvan, BBC Türkçe



53 dakika önce

Kosova, dünyanın en genç ülkelerinden biri. 2008’de bağımsızlığını ilan etse de ülkedeki Sırp azınlık kendilerini hala Kuzey’deki Sırbistan’a bağlı hissediyor.

Ancak Kosova yönetimi, ülkede yaşayanların Kosova kimliğini ve plakasını taşımasını istiyor. Sırplar da bunu reddediyor.

Buna tepki olarak bazı noktalarda kamyonlarla barikatlar kurdular.

Bu plaka sorunu sınır geçişlerinde de sorun yaratıyor..

Hatta Kosova sınırından geçen bazı Sırp plakalı araçlar ceza yememek için plakalarındaki Sırp ibaresini kapatıyorlar.

Fakat ülkedeki bölünmüşlük sadece plaka ile sınırlı değil.

Sorunun geçmişi 1990'lara, Kosova'nın bağımsızlığına ve NATO müdahalesine giden sürece dayanıyor.

Keele Üniversitesi'nden Bülent Gökay'ın yorumuyla, Yugoslavya'nın dağılışına giden olayları ve sonrasını ele aldık.

Video ve Grafikler: Osman Kaytazoğlu