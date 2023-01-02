Prens Harry, kitabının piyasaya çıkması öncesi 'Babamı ve kardeşimi geri istiyorum' dedi

Kaynak, HARRY; The interview on ITV1

2 Ocak 2023, 18:18 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, kitabının 10 Ocak'ta piyasaya çıkması öncesi verdiği mülakatta "babasını ve kardeşini geri istediğini" söyledi.

Prens Harry, tamamı İngiltere'de ITV televizyonunda 8 Ocak akşamı yayımlanacak mülakatında "Hiçbir uzlaşma isteği göstermediler" dedi ancak bu ifadeleri ile kimleri kastettiği tam olarak anlaşılamadı.

ITV televizyonu, mülakatın Prens Harry'nin kişisel ilişkileriyle ilgili olduğunu ve annesi Galler Prensesi Diana'nın ölümüyle ilgili "daha önce hiç duyulmamış' detaylar içerdiğini açıkladı.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın yaşadıkları California'da yapılan mülakatta Harry, "bazı haberlerin sızdırılmasından veya özel olarak sipariş edilmesinden" söz ediyor ve "Ben bir kurum değil, bir aile istiyorum" diyor.

Kanalın yayımladığı fragmanlarda Harry "Bizi 'kötüler' olarak göstermenin işlerine yarayacağını düşünüyorlar" diye de ekliyor.

Prens Harry'nin Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakat da yine 8 Ocak'ta yayımlanacak.

CBS televizyonundan Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Prens Harry, henüz İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini sürdürürken ihanete uğradığını söyledi.