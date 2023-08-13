Ekvador’da öldürülen devlet başkanı adayı yerine seçime kimin katılacağı belli oldu

Kaynak, Reuters

13 Ağustos 2023, 12:17 +03 Güncelleme 51 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da seçim çalışmalarını sürdürdüğü sırada öldürülen Fernando Villavicencio’nun yerine Andrea Gonzalez seçime katılacak.

Villavicencio'nun Construye Partisi, Gonzalez'i devlet başkanı adayı olarak göstermeye karar verdiğini, başkan yardımcısı adayını da kısa zaman içerisinde belirleyeceğini duyurdu.

36 yaşındaki Gonzalez, siyasi kariyerinde genellikle çevre konularına odaklanmış bir siyasetçi.

Gonzalez’in Pazar günü başkentte yapılacak seçim münazarasına katılması bekleniyor.

Partinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gonzalez'ın "Villavicencio'nun mirasını koruyacağı” ve “bu nedenle milyonlarca Ekvadorlunun bu amaçla onu destekleyeceği" ifade edildi.

Eski bir gazeteci de olan 59 yaşındaki Ekvador Milletvekili Villavicencio, Çarşamba günü başkent Quito’da yürüttüğü bir seçim çalışmasında kafasından üç el ateş edilerek öldürüldü.

Saldırganlardan birisi polisle çıkan çatışmada öldü. Diğerleri ise olay yerinden kaçabildi.

Polis, Kolombiyalı altı şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Villavicencio suikastı, onlarca yıllardır uyuşturucu mafyalarının şiddet olaylarının ve yolsuzlukların yaşandığı ülkede şok etkisi yarattı.

Seçim sürecinde Villavicencio’nun odaklandığı meseleler de yine yolsuzluk ve uyuşturucu mafyalarıyla mücadele idi.

Eşi Veronica Sarauz, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında kocasının ölümünden devleti sorumlu tuttuğunu söyledi.

Soruşturmada cevaplanmamış birçok sorun olduğunu belirten Sarauz, “Kişisel korumaları işlerini yapmadı” dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ekvador güvenlik güçleri, Fito'nun cezaevine götürülürken çekilen fotoğraflarını paylaştı

Çete lideri olağanüstü önlemlerle cezaevine götürüldü

Ülkenin önde gelen çete liderlerinden “Fito” adıyla bilinen Jose Adolfo Macias da binlerce asker ve polisin katıldığı ve olağanüstü önlemlerin alındığı operasyonla yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi.

Fito, Villavicencio'ya ölüm tehditleri göndermekle suçlanıyor.

Villavicencio, suikasta uğramadan önce Fito tarafından tehdit edildiğini ve Fito’nun lideri olduğu Los Choneros’un üzerine gitmesi durumunda öldürüleceğini ifade etmişti.

Çete lideri Fito, 2011'den bu yana Guayaquil'deki bir hapishanede tutuluyordu.