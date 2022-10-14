Uganda Devlet Başkanı Museveni, internette 'yanlış ve kötü niyetli' bilgi paylaşmayı suç sayan yasayı onayladı, muhalefet öfkeli
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bazı çevrimiçi bilgi paylaşımlarını yasaklayan iletişim kanununu onayladı. Muhalefet yasanın ifade özgürlüğünü sınırlandıracağını söylüyor.
Nefret söylemi içeren, yanlış ve kötü niyetli olan bilgileri paylaşma ve göndermeyi suç sayan yasa parlamentodan Eylül'de geçmişti.
Yasa aynı zamanda bilgisayar aracılığıyla "başka biriyle alay etme, aşağılama, küçük düşürmeyi" de yasaklıyor, kişi bilgilerinin izinsiz paylaşılması da suç olarak görülüyor.
Yasayı çiğneyenlere 10 yıla kadar hapis
Yasaya aykırı davrananlar hakkında 10 yıla kadar hapis ya da yüksek miktarlarda para cezası istenebilecek.
1986'dan bu yana devlet başkanı olan 78 yaşındaki Museveni, son zamanlarda, sosyal medyada muhalif paylaşımları eleştiren konuşmalar yapıyordu.
Reuters'ın haberine göre, Allan Bariyo adlı bir bilişim hukukçusu bu yasanın elektronik ortamda bilgiye erişme hakkı ve ifade özgürlüğü için tehlike oluşturduğunu söyledi.
Yine Reuters'ın ulaştığı dijital haklar baskı grubu Unwanted Witness, bu yasanın yoruma açık hükümler içerdiğini savundu.
Uganda'da daha önce de muhalif politikacıları ve hükümeti eleştirenleri durdurmaya yönelik suç düzenlemeleri yapılmıştı.
2021'de yazar Kakwenza Rukirabashaija, Twitter'dan Museveni ve oğlu Orgeneral Muhoozi Kainerugaba'yı eleştirdiği için gözaltına alınmıştı.
BBC İzleme Servisi'ne göre, muhalif bir milletvekili yasayı üst mahkemeye taşıyacağını açıkladı.