İran’da Şii türbesine saldırıyı IŞİD üstlendi: 15 kişi öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Şah Çerağ Türbesi

25 dakika önce

İranlı yetkililer, Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin de olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Fars eyalet yetkilileri ise medyaya yaptıkları açıklamada saldırganın tek kişi olduğunu söyledi.

İran’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen yarı resmi Noor News haber sitesi, "terör saldırısı" gerçekleştiren militanların İran uyruklu olmadığını aktardı.

IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrasında ülkede yayılan protestoların Şiraz'daki saldırıya yol açtığını iddia etti.