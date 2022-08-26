Covid aşısı olmayan Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak

Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak Ekim 2021'den bu yana Covid aşısı olmayanlar ABD'ye alınmadığından, Djokovic New York’a gidemiyor. Djokovic'in Ocak ayında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmasına da izin verilmemişti.

Sırp tenisçi, Nisan 2020'de, henüz hiçbir Covid aşısı yokken aşıya karşı olduğunu söylemişti.