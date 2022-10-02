Altılı Masa’dan kriz yok mesajı: ‘Hedefe emin adımlarla ilerlenmektedir’

59 dakika önce

Ayşe Sayın, Ankara

Kaynak, Alp Eren Kaya via CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan muhalefet partilerinin liderlerinin oluşturduğu “Altılı Masa”, ikinci tur görüşmelerin ilk toplantısında, geçiş sürecinin yol haritası ve “ön koalisyon protokolü” olarak da adlandırılan temel ortak politikalara ilişkin yol haritasını ele aldı.

İYİ Parti ve CHP arasında cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüş ayrılığı ve son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Altılı Masa noter değildir” açıklamaları nedeniyle, “masada çatlak mı var” tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada ise “Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir” denilerek, “kriz yok” mesajı verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evsahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00’ten itibaren gelmeye başladı.

Kılıçdaroğlu, liderleri tek tek genel merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı.

Toplantı, bir süredir CHP ile İYİ Parti arasında önce “HDP’li bakan” polemiği ile başlayan, daha sonra “cumhurbaşkanı adayı” tartışması ile büyüyen gerimli bir süreçte gerçekleşti.

Kaynak, Alp Eren Kaya via CHP Fotoğraf altı yazısı, CHP lideri Kılıçdaroğlu, liderleri genel merkez binasının girişinde karşıladı.

‘Kararlılık’ vurgusu

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından liderlerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, 12 Şubat’ta başlayan Altılı Masa toplantılarının “temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam ettiği, Türkiye siyasi tarihinde “ender” görülen bir iş birliği içinde önemli mesafeler alındığına işaret edildi:

“Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.”

İki konu 9 temel başlık

Daha önce kurulan Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu’nun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, toplantıda ise iki temel konunun ele alındığı ifade edildi:

“Birincisi,Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık.

“İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik. Bu temel politika alanlarını da; hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirledik.”

Kaynak, Alp Eren Kaya via CHP

İktidara eleştiri: Halkın gerçeklerinden kopmuş

Ortak açıklamada iktidara yönelik eleştirilere de yer verildi, Altılı Masa’nın “adaletsiz düzene son vereceği” vurgulandı:

“Önemle bir kez daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasi iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan beyhude bir çaba içerisindedir.

“İktidarın yarattığı yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır.

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz.”

Güçlü demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi, dış politika olamayacağı belirtilen açıklamada, iktidarın dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullandığı savunuldu.

‘Yeni bir başlangıç, yeni inşadır’

“Keyfi ve kural tanımaz” olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeyi uçuruma sürüklemesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, Altılı Masa’nın hedefleri şöyle ifade edildi:

“Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.

“Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.