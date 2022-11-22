AB: Kosova'daki plaka gerginliği çatışmaya dönüşebilir

Kaynak, Reuters

40 dakika önce

Avrupa Birliği ve Sırbistan, Kosova'da araç plakaları nedeniyle yaşayan gerginliğin, şiddete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Krize çözüm için Brüksel'de AB'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

K﻿osovalı yetkililer, Sırp azınlığın Sırp makamlarının verdiği araç plakalarını teslim etmesini istedi. Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Kosova polisi bugünden itibaren hâlâ Sırp araç plakalarını kullananlara 150 euro ceza kesmeyi planlıyor.

A﻿BD, Kosova'dan bu adımı ertelemesi ve barışın korunması için tarafların taviz vermesi çağrısında bulundu.

Kosova Hükümeti, 1999 bağımsızlık savaşı öncesindeki araç plakalarının artık geçerli olmadığını ve Kosova'nın kuzeyinde sadece Sırp kurumlarını tanıyan 50 bin kadar Sırbın Priştine'de verilen plakaları kullanması gerektiğini söylüyor.

B﻿orell: İki taraf da sorumlu

A﻿vrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aylardır devam eden sorunun çözümü için dün yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

B﻿orrell, "Görüşmelerin başarız olmasında ve gerginliğin tırmanarak şiddete dönüşme olasılığının ortaya çıkmasında iki tarafın da ciddi bir sorumluluğu var" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kosova’nın kuzeyindeki Sırplar Ağustos'ta Kosova Hükümeti'nin kararını protesto etmek için kamyonlar ve diğer ağır taşıtlarla sınır kapılarına giden yolları kapamıştı

Kosova'daki etnik Sırp polis memurları, Priştina Hükümeti'nin plakalarla ilgili kararını protesto için bu ayın başlarında topluca istifa etmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından AB'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Borrell, Kurti'nin AB'nin çözüm için getirdiği uzlaşma formülünü reddettiğini, Sırbistan'ın ise kabul ettiğini belirtti.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırplara yeni plaka vermeyeceklerini ve mevcut plakaların yenilenmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise "zaten kırılgan olan bu bölgede, çok zor sağlanan barışı tehlikeye atmamak için iki tarafın da tavizde bulunması gerekir" dedi.

2﻿008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'da 3.700 NATO Barış Gücü görev yapıyor.