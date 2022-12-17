ABD Medyası: Kongre soruşturma komisyonu Trump'a isyan suçlaması yapılmasını tavsiye edecek

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19 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi’nde eski Başkan Donald Trump yanlılarının Kongre baskını konusunda yapılan soruşturmada, Trump’a üç farklı suçlama yöneltilmesinin tavsiye edileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre soruşturma heyeti, daha önce eski bir ABD başkanına hiç yöneltilmemiş olan isyan suçlaması yapılmasını isteyecek.

Heyetin nihai raporunu önümüzdeki hafta yayımlaması bekleniyor.

Trump yanlıları 6 Ocak 2021’de Joe Biden’in resmen başkan ilan edilmesini önlemek için, Kongre binasına saldırmışlardı.

Trump’ın olaylarda oynadığı rolü inceleyen Adalet Bakanlığı, yasal olarak Kongre heyetinin suçlama tavsiyelerine uymak zorunda değil.

Trump ise iddiaları reddediyor. Trump’ın Sözcüsü Steven Cheung Cuma günkü açıklamasında “6 Ocak Seçilmemiş Komitesi, bu ülkenin tarihine leke olan Asla Trump olmasın partizanlarının göstermelik mahkemeleridir” dedi.

Soruşturma komitesinin son toplantısını Pazartesi günü yapması ve suçlama tavsiyelerinin açıklanması bekleniyor.

Amerikan medyasına göre komite, Trump’ın isyanın yanı sıra, resmi süreci engellemek ve ABD’yi dolandırmak suçlamalarının yapılmasını tavsiye edilecek.

Dokuz komite üyesinin 1000’den fazla tanıkla konuşulduktan sonra hazırlanan sekiz bölümlük raporu kabul etmesi ve Adalet Bakanlığı’na sunması bekleniyor.

Raporun tamamının Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.