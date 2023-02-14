6 Şubat depremi: Güney Kore milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

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Yonhap haber ajansına göre, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için acil destek önlemlerini içeren karar, mecliste 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.

Karar, Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınmasını da öngörüyor.