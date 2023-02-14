6 Şubat depremi: Güney Kore milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak
Güney Kore milletvekilleri, maaşlarının yüzde üçünü Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Yonhap haber ajansına göre, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için acil destek önlemlerini içeren karar, mecliste 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.
Oylamada bir milletvekili çekimser kaldı.
Karar, Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınmasını da öngörüyor.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün Türkiye'ye tüm mevcut kaynakların seferber edilmesi talimatını vermişti.
Güney Kore, Türkiye'ye bir arama-kurtarma ekibi yollamıştı.
Yonhap, Güney Kore ekiplerinin enkazlardan şimdiye kadar sekiz kişiyi kurtardığını belirtti.
Hükümet bölgeye bir destek ekibin yanı sıra sağlık çalışanları ve ilave yardım malzemesi göndermeyi planlıyor.