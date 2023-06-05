Moskova'ya çalıştığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, cezaevinde ölü bulundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Robert Hanssen

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Önce Sovyetler Birliği, ardından Rusya Federasyonu için 20 yıldan fazla süre ajanlık yaptığı suçlamasıyla 2002'de ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, cezaevinde ölü bulundu.

ABD tarihinin "en çok zarar veren ajanlık faaliyetine" imza attığı belirtilen 79 yaşındaki Hanssen, Colorado Florence'deki yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyordu.

Cezaevi yönetiminin açıklamasında, hücresinde hareketsiz bulunan Hanssen'e yapılan tıbbi müdahalenin yetersiz kaldığı belirtildi. Ancak eski FBI ajanının ölüm nedeni açıklanmadı.

Hanssen 1976'da Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) katıldı. FBI'ın websitesinde yer alan bilgiye göre 1985'ten itibaren Sovyetler Birliği'ne "çok gizli" nitelikte bilgileri satmaya başladı.

FBI içerisinde "Ramon Garcia" mahlasını kullanan Hanssen, ABD tarihinin en çok zarar veren ajanlık faaliyetlerinden birisine imza attı ve yıllarca yakalanamdı.

2001'de yakalandığında, yaptığı ajanlık faaliyeti karşılığında, 1,4 milyon doların üzerinde mal varlığı elde ettiği tespit edildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hanssen, Rusya'ya "çok gizli" nitelikteki bilgileri bir parka yerleştirdiği çanta ile aktarıyordu. 1985'te suç üstü yakalandı.

FBI, uzun yıllar boyunca Hanssen'in sızdırdığı bilgilerin kaynağını tespit etmek için araştırmalara devam etti. 300'den fazla müfettişin çalışmasıyla Hanssen, 2001'in Şubat ayında Virginia'daki bir parkta gizli bilgileri teslim ederken "suçüstü" yakalandı.

Yakalanmadan önce Hanssen, Virginia'da dört odalı bir evde, eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşıyordu.