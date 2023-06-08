Vatikan: Fıtık ameliyatı olan Papa Francesco'nun durumu iyi, herhangi bir komplikasyon yok

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



bir saat önce

Dün bir fıtık ameliyatı geçiren 86 yaşındaki Papa Francesco’nun durumunun iyi olduğu açıklandı. Vatikan’ın açıklamasına göre Katolik Kilisesi lideri, 3 saat süren operasyonun ardından dün geceyi dinlenerek geçirdi.

Papa’nın bilincinin açık olduğu, kendiliğinden nefes alabildiği, yapılan testlerin iyi sonuç verdiği belirtildi.

Roma’daki Gemelli Polikliniği’nde gerçekleştirilen ameliyatı yöneten baş cerrah Prof. Sergio Alfieri de cerrahi müdahale ve genel anestezi sürecinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığını açıkladı.

Doktorunun açıklamasına göre Papa birkaç yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası karın bölgesinde gelişen kesi fıtığı nedeniyle ameliyata alındı.

Bu rahatsızlık nedeniyle Papa’nın son birkaç aydır ağrılı ve gittikçe ağırlaşan bağırsak tıkanıklığı sorunu yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.

Fıtık sorunu protez yama ile onarılan Papa’nın yaklaşık 1 hafta hastanede tedavi görmesi, gelecek 10 günlük programının iptal edilmesi bekleniyor.

Prof. Alfieri, ‘’Papa iyi durumda, uyanık, kendinde, hatta ilk şakasını bile yaptı: ‘3. ameliyat ne zaman?’ diye sordu’’ dedi.

Öte yandan doktoru, Papa’nın yaşı ve geçmişteki rahatsızlıklarını da hatırlatarak hastanede tedavi süresi ve gerekli tedbirlerin bu durumdan da etkilenebileceğini vurguladı.

Papa Francesco’nun fıtık sorununun, Temmuz 2021’de geçirdiği bağırsak ameliyatıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Bu ameliyatla kalın bağırsağından 33 cm’lik bir bölüm alınmıştı.

Katolik Kilisesi lideri geçen Mart ayında da bronşit nedeniyle yine Gemelli Polikliniği’ne kaldırılmıştı.

Doktorunun açıklamasına göre şu aşamada Papa’nın bu yaz için planlanan seyahatlerini ertelemesini gerektirecek bir sebep yok.