Titanik batığı çevresinde kaybolan turistik deniz aracının enkazı kıyıya çıkarıldı

Kaynak, CBC NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Fotoğraf altı yazısı, Denizaltının titanyum kapağının da enkaz arasında olduğu görüldü

Yazan, Madeline Halpert

Unvan, BBC

bir saat önce

Titanik batığına dalış yaparken patlayan ve beş kişinin ölümüne yol açan turistik denizaltının parçaları, olaydan bu yana ilk kez görüldü.

Titan denizaltısının enkazı Çarşamba günü Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi.

Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları görülüyordu.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Denizaltındaki beş kişinin tamamı, 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu’nda 3.800 metre derinlikte bulunan ünlü geminin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra patlaması sonucu öldü.

Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu.

BBC bilim muhabiri Jonathan Amos, Çarşamba günü karaya çıkarılan enkazda, denizaltının camsız pencerelerinin yanı sıra ucundaki ekipman bölmesinin, iniş takımının ve iki arka kapağının yer aldığını bildirdi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, St John's Limanı'nda enkaz dikkatlice kamyonlara yüklendi

Kaynak, SHUTTERSTOCK

Kaynak, SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Enkaz vinç tarafından kaldırılarak, kamyonlara yüklendi

Kaynak, SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Enkazın bir kısmı kamyonlara yüklenirken muşamba ile kaplıydı

Kaynak, SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Titan'ın kabloları görülebiliyordu

Kaynak, SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Denizaltının iniş takımlarına benzeyen parçalar da kıyıya getirildi

Kaynak, SHUTTERSTOCK Fotoğraf altı yazısı, Titanyum kapaklardan biri vinç tarafından kaldırılırken

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan gelen son güncellemeye göre, şimdiye kadar Titanik'in pruvasına yakın bir bölgede yüzer halde beş büyük enkaz parçası bulundu.

Teşkilat, Titan felaketinin nedenlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma henüz başlangıç aşamasında.

Yetkililer, patlamaya neyin sebep olduğunu tespit etmeye çalışacaklarını ve gelecekteki trajedileri önlemek için tavsiyelerde bulunacaklarını söylediler.

Dalışı organize eden OceanGate'in başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ve 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet olayda öldü.

OceanGate o zamandan beri güvenlik uygulamaları nedeniyle eleştirildi. Eski çalışanlar, düzenlemeye tabi olmayan Titan denizaltısı hakkında bir dizi endişe duyduklarından bahsetmişti.

BBC tarafından görülen e-posta mesajlarında Rush, daha önce bir uzmanın güvenlik endişelerini "yeniliği durdurmak için bir güvenlik argümanı öne sürmeye çalışan sektör oyuncularından bıktığını" söyleyerek reddetmişti.