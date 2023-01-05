Neo-Naziler’den Hollanda’da ikinci eylem: Erasmus Köprüsü’nden sonra yüksek bir binaya da ırkçı sloganlar yansıtıldı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’da televizyonların canlı yayınladığı yeni yıl için geri sayım sırasında Rotterdam’daki Erasmus Köprüsü’ne ırkçı sloganlar yansıtan aşırı sağcılar, aynı eylemi ülkenin güneyindeki Venlo kentinde de gerçekleştirdi.

Rotterdam Savcılığı, ırkçı eylemle ilgili cezai soruşturma başlattı.

Aşırı sağcı Özgür Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in memleketi olan Venlo’daki Sosyal Sigorta Kurumu (UWV) binasına, "Beyazların Hayatı Değerlidir" (White Lives Matter) başta olmak üzere, ırkçıların sahiplendiği sloganlar projeksiyonla yansıtıldı.

ABD'de siyahların polis müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ırkçılık karşıtı protestolar başlamış ve bunlar dünya çapına yayılmıştı. Bu gösterilerdeki ortak slogan ise “Black Lives Matter” yani “Siyahların Hayatı Değerlidir” olmuştu.

Eylem sırasında Amerikalı neo-Nazi David Lane’in ortaya attığı, “beyaz ırkın göç ve evlilik nedeniyle yok olma eşiğinde olduğuna” ilişkin görüşler ile 14 kelimelik savaş çağrısı da, çok katlı binanın ön cephesinde görüldü.

Limburg Ayrımcılık Karşıtı Örgütü (ADV), bu tür eylemlerin Venlo’nun yanı sıra, Sittard ve Maastricht'te yapıldığını açıkladı.

ADV yöneticisi Chris Baltween, kamu yayıncısı NOS'a “Bu olay ilk değil. Aylık olarak el ilanı kampanyaları düzenliyorlar ve benzer yazıların olduğu çıkartmalar yapıştırıyorlar. Son 1,5 yıldır burada özellikle gençler arasında büyüyen bir hareketlilik görüyoruz. Bu çok endişe verici” dedi.

Binanın sahibi UWV, ırkçı eylemler için kendi merkezlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Kurum, faillerin yakalanıp cezalandırılması için Venlo Belediyesi ile iletişime geçtiklerini bildirdi.

Aynı eylem, televizyonların yeni yıl için geri sayımı canlı yayınladığı sırada Hollanda’nın ikinci büyük kenti Rotterdam’daki Erasmus Köprüsü’nde gerçekleştirildi.

Projeksiyonla köprüye yansıtılan ırkçı sloganlar bir süre ekranlara göründü.

Rotterdam Savcılığı, yılbaşındaki ırkçı eylemle ilgili soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan basın açıklamasında, bunu ceza gerektiren bir suç olduğu vurgulanarak şöyle dendi:

“İfade özgürlüğü, Hollanda hukukundaki temel haklardan biridir. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz ancak bu özgürlüğün de sınırları vardır. Bu sınırlardan biri, ifadelerin hiçbir zaman ayrımcılığa teşvik etmemesi veya başka bir nüfus grubunu gücendirmemesidir.”

Hollanda ve Almanya'daki Telegram grubu “White Lives Matter” üyeleri, eylemin arkasında kendilerinin olduğunu öne sürdü.

Irkçılık karşıtı kuruluş RADAR, ırkçı sloganların öfke uyandırdığını ve Rotterdamlıların sloganlar nedeniyle kendilerini güvensiz hissettiklerini belirtti.

İşçi Partisi (PvdA) ve Bij1 partileri eylemi kınayarak, konuyu belediye meclisine taşıdı.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Ronald Buijt, ırkçı eylemi, "kaba ve kutuplaştırıcı" olarak değerlendi.