Ukrayna’da iki İngiliz yardım gönüllüsü öldürüldü

25 Ocak 2023

Ukrayna’nın doğusunda gönüllü olarak sivillerin tahliyesi için çalışan ve yardım faaliyetleri yürüten iki İngiliz vatandaşı öldürüldü. Bir süredir kayıp olan 47 yaşındaki Andrew Bagshaw ve 28 yaşındaki Chris Parry'nin öldürüldüklerini kamuoyuna aileleri açıkladı.