ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya

Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. New York eyaletinin Buffalo şehrinde en az 89 cm kar bekleniyordu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi.

New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.