İngiltere'de liderlik yarışı: Sunak Ruanda planını uygulamaya koyma, Truss başka ülkelerle de anlaşma sözü verdi

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21 dakika önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı için geriye kalan son iki aday, Rishi Sunak ve Liz Truss son açıklamalarında, bir sonraki Tory lideri ve Başbakan olmaları halinde, İngiltere'ye göç üzerindeki kontrolleri sıkılaştırma sözü verdiler. Sunak Ruanda planını uygulamaya koyacağını, Truss başka ülkelerle de Ruanda benzeri anlaşmalar yapacağını açıkladı.

Eski Maliye Bakanı Sunak, ilticaya hak kazanmayı zorlaştıracağını ve mülteci sayısına bir üst sınır getireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Truss, İngiltere'nin Ruanda sığınma planını genişleteceğini ve Sınır Kuvvetleri personelinin sayısını artıracağını kaydetti.

Daha önce Truss’a yakın bir kaynak Times gazetesine, Truss'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Ruanda'ya gönderme programına başka ülkeleri de dahil etmek istediğini ve bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" demişti.

Bu yıl şimdiye kadar 14.000'den fazla göçmen küçük teknelerle İngiltere'ye geçmek için Manş Denizi’ni aştı.

Nisan ayında hükümet, geçişleri caydırmak amacıyla İngiltere’ye yasa dışı yollardan girdiği kabul edilen bazı sığınmacıları sığınma talebinde bulunmaları için Ruanda'ya göndereceğini duyurdu.

Ancak, bir dizi yasal itirazın ardından Doğu Afrika ülkesine henüz hiçbir sığınmacı gönderilmedi.

Mahkemeler planın yasa dışı olduğuna karar verirse, İngiltere Ruanda'ya ödediği 120 milyon sterlini kaybedecek.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Mail on Sunday gazetesine Ruanda politikasının "doğru yaklaşım olduğunu" ve uygulandığını görmeye kararlı olduğunu söyledi.

Truss, “Dışişleri Bakanı olarak yaptığım çalışmalardan biliyorum ki birlikte çalışmak istediğimiz daha fazla ülke var ve bu çabalarda benim liderliğimde çok güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

Truss ayrıca, Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan olursa, Sınır Kuvvetleri personelini 9.000'den 10.800'e çıkaracağını söyledi.

Ayrıca güçlendirilmiş bir İngiltere haklar beyannamesi sözü verdi ve şunları ekledi: “Karşı karşıya kaldığımız korkunç insan kaçakçılığına son vermeye kararlıyım."

Kaynak, Press Association Fotoğraf altı yazısı, İki Başbakan adayı da İngiltere'ye düzensiz göçü azaltma sözü verdi

Sunak da Ruanda planının işlemesi için "ne gerekiyorsa" yapma sözü verdi ve İngiltere'nin göç politikasını “çarpık” ve "kaotik" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, her yıl kabul edilen mülteci sayısı için parlamentonun bir üst sınır oluşturabilmesine olanak sağlama sözü de verdi, ancak bu, acil durumlarda değiştirilebilir olacak.

Sunak ayrıca İngiltere'ye yasa dışı yollardan girenleri gözaltına almak ve izlemek için gerekli yetkileri genişleteceğini de söyledi.

Sunak, "Şu anda sistem kaotik, yasalara saygılı vatandaşlar güvenli bir ülke olan Fransa'dan gelen yasa dışı göçmenlerle dolu tekneleri görüyor, denizcilerimiz ve sahil güvenlik görevlilerimiz onları durdurmak için yetersiz kalıyor" dedi.

Hükümetin içişleri bakanını denetlemekle yükümlü olan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper, yeni Başbakan adaylarının Ruanda planı ile vergi yükümlülerinin parasını boşa harcadığını söyledi:

“Muhafazakarlar 12 yıldır iktidarda. Bu kadar uzun süre başarısız olmuşken, yine de işleri onların yola koyacaklarına inanmak oldukça güç.”