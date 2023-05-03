Rusya'da saldırı endişesi: Zafer Günü törenleri bu yıl daha küçük ölçekli yapılacak

16 dakika önce

Laura Gozzi | BBC News

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Putin geçen yılki Zafer Günü kutlamalarında babasının fotoğrafını taşımıştı

Rusya'da bazı kentlerde, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü törenlerinin kapsamı daraltılacak.

Rus yetkililer bu kararın güvenlik endişesi ve Ukrayna yanlısı güçlerin saldırıları nedeniyle alındığını söylüyor.

Rusya'da geçtiğimiz haftalarda bir dizi patlama ve yangın meydana gelmişti.

Ancak bazı yorumculara göre, kutlamaların kapsamının daraltılması, Kremlin'in törenlerin Ukrayna savaşına muhalefet gösterine dönüşmesi endişesini yansıtıyor.

Rus ordusu, Zafer Günü büyük önem atfettiği kutlamalarda envanterindeki silahlarla gücünü sergiliyor.

Kutlamalar kapsamında yapılan Ölümsüz Alay Yürüyüşü'nde de ülkenin dört bir yanından insanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla yürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılki Moskova'daki törende babasının üniformalı fotoğrafıyla yürümüştü.

Tören komitesinden milletvekili Yelena Çunayeva, geçen ay güvenlik gerekçesiyle bu yılki Ölümsüz Alay yürüyüşününün başka formatlarda yapılacağını açıklamıştı.

Ölümsüz Alay internet sitesinde yer alan duyuruya göre Çunayeva İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının, bu kişilerin fotoğraflarını arabalarının camlarına koyabileceklerini, elbiselerinin üzerine bastırabileceklerini ya da sosyal medya avatarı olarak kullanabileceklerini söyledi.

Bazı yorumcular, Ölümsüz Alay Yürüyüşü'nün iptal edilmesini Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarına bağladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Kızıl Meydan'daki tören bu yıl halka kapalı yapılacak

Bağımsız bir haber sitesinin editörü olan ve şimdi sürgünde yaşayan gazeteci Dmitri Kolezev'e göre, yürüyüş iptal dilmeseydi insanlar büyük olasılıkla etkinliğe Ukrayna'da kaybettikleri yakınlarının portreleriyle gelecekti ve taşınacak fotoğrafların sayısı "rahatsız edici" şekilde çok olacaktı.

Kolezev, Rus yetkililerin çok sayıda insanın bir araya geleceği bir yürüyüşün bir bir savaşa muhalefet gösterisine dönüşmesi olasılığından endişe etmiş olabileceğini söyledi.

Yine sürgünde olan eski Sibirya Televizyonu Editörü Viktor Muçnik de Rus devletinin "farazi bir terörist saldırıdan çok kendi imajına zarar gelmesinden kaygı duyduğunu" öne sürdü.

Muçnik'e göre Ölümsüz Alay yürüyüşünde 80 yıl önce ölenlerin değil, Ukrayna savaşında ölenlerin fotoğrafları ağırlıkta olacaktı. Muçnik, "Bu da felaketin gizli kalmış bir boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak, Reuters

Bu arada her yıl tüm dünyada ilgiyle izlenen, Rus ordusunun Kızıl Maydan'da teçhizatını sergilediği geçit töreninin bu yıl halka kapalı olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmirti Petrov, Rus istihbarat servislerinin 'terörist saldırılara" karşı töreninin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Peskov, "Bir dizi terörist eylem ve saldırının arkasında olan Kiev rejiminin bu çabalarına devam etmeyi planladığını biliyoruz. Tüm özel birliklerimiz güvenliği sağlamak için elinden geleni yapıyor" dedi.

Son birkaç gün içinde Rusya'nın güneyindeki bir bölgede ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iki farklı yakıt depolama tesisinde yangın çıkmıştı.

Bu hafta Ukrayna sınırındaki Briansk bölgesinde iki ayrı patlama sonucu yük trenleri raydan çıkıp devrilmiş, Leningrad bölgesinde de elektrik hatları havaya uçurulmuştu.

Ukrayna bu saldırıların hiçbirini üstlenmedi.