Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi: 'Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

11 Mayıs 2023, 14:28 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.

Partisinin genel merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip oraya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var" dedi.

"Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" diye konuşan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. 45 gün boyunca her gün başka bir iftira...Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, Gelecekli, DEVAlı var. AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum."

Muharrem İnce, açıklamasında, "Atılan iftiralara, 'Saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdiğini, "Ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket" dediğini vurgulayan İnce, " 'Atatürk'ün yolundan' dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Dün bir sosyal medya hesabı, Muharrem İnce’ye ait olduğunu öne sürerek bazı görseller paylaşmıştı.

Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem İnce’nin cinsel ilişki sırasında çekilen fotoğrafları olduğu iddia edilen görseller hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada "Sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denilmişti.

'İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmayacak'

İnce'nin çekilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı adayı sayısı üçe indi. Ancak bu durum seçim pusulalarına yansımayacak.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Mustafa Tolga Öztürk, mevcut yasal düzenlemelere göre herhangi bir adayın çekilmesi durumunda oy pusulasının değiştirilmediğini belirtti.

Öztürk'ün açıklamasına göre, İnce'nin aldığı oylar da geçersiz sayılmayacak.