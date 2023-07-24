Elon Musk: Twitter’ın kuşuna ‘veda etme vakti’

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41 dakika önce

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter’ın sembolü olan kuş logosu yerine “X” harfini kullanmak istediğini söyledi.

Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada logonun gün içerisinde değişeceğini ileri sürdü.

Ancak şimdiye kadarki kimi açıklamalarını hayata geçirmeyen Elon Musk’ın Twitter logosunu gerçekten değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.

Musk, şirketin ismini de X olarak değiştirmiş ve bunun “çoktan yapılması gereken bir değişiklik” olduğunu söylemişti.

Milyarder Musk’ın, Çin’in WeChat’ine benzer bir “süper uygulama” yaratmak istediği bildiriliyor.

Şirketin CEO’su Linda Yaccarino, markanın ismindeki yenilenmenin heyecan verici bir fırsat olduğunu savundu:

“Twitter devasa bir etki yaratarak iletişim şeklimizi değiştirdi. X daha da ileri gidecek ve küresel kasaba meydanını dönüştürecek.”

Küresel kasaba meydanı ifadesi, Twitter’ı aldığında Elon Musk’ın platformla ilgili hedeflerinden birisi olarak kullanılıyordu. Musk, sosyal ağlarda “aşırı sağ” ve “aşırı sol” arasında kutuplaştığını söylediği tartışma ortamının, daha çeşitli fikirlere açılmasını hedeflediğini iddia etmişti.

Twitter'ın en bilinen varlığı: Mavi kuş

Ekim ayında Twitter’ı satın alan Elon Musk, şirketin ismi dahil birçok özelliğini ve uygulamanın fonksiyonlarını değiştirdi.

Twitter internet sitesinde mavi kuş logosunun, şirketin en görünür varlığı olduğu ifade ediliyor.

Musk, Nisan ayında bu logoyu geçici olarak Dogecoin’in köpek simgesiyle değiştirmiş ve kripto paranın piyasa değerinin hızla artmasını sağlamıştı.

Şirket, geçtiğiniz ay Musk’ın açıklamasıyla yürürlüğe giren, “tweet görüntüleme sınırı” nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Onaylanmış ve “mavi tikli” hesaplar dışında herkesin günlük olarak belirli sayıda tweet’i görebilmesi, tepki çekmişti.

Eleştiriler üzerine Meta şirketi, Threads adlı rakip uygulamayla ortaya çıkmış ve beş günde 100 milyonu aşkın kullanıcı kazanmıştı.