AFAD, afeti yönetebildi mi?
- Yazan, Özge Özdemir
- Unvan, BBC Türkçe
- Twitter,
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) afet yönetimi ve kurumun yetersiz kalıp kalmadığı çok tartışıldı.
Deprem bölgesinde en çok yöneltilen sorulardan biriydi bu: AFAD nerede?
Afet yönetimi uzmanları, meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcileri BBC Türkçe’ye deprem bölgesinde afet yönetiminin nasıl gerçekleştiğini ve nasıl gerçekleşmesi gerektiğini anlattı.