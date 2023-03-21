AFAD, afeti yönetebildi mi?
- Yazan, Özge Özdemir
- Unvan, BBC Türkçe
- Twitter,
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) afet yönetimi ve kurumun yetersiz kalıp kalmadığı çok tartışıldı.
Deprem bölgesinde en çok yöneltilen sorulardan biriydi bu: AFAD nerede?
Afet yönetimi uzmanları, meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcileri BBC Türkçe’ye deprem bölgesinde afet yönetiminin nasıl gerçekleştiğini ve nasıl gerçekleşmesi gerektiğini anlattı.
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