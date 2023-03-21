AFAD, afeti yönetebildi mi?

Yazan, Özge Özdemir

Unvan, BBC Türkçe



21 Mart 2023, 19:17 +03 Güncelleme 16 dakika önce

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) afet yönetimi ve kurumun yetersiz kalıp kalmadığı çok tartışıldı.

Deprem bölgesinde en çok yöneltilen sorulardan biriydi bu: AFAD nerede?