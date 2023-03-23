Üç milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi muhalefetin itirazı üzerine ertelendi

Kaynak, HDP / DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



23 Mart 2023, 13:16 +03 Güncelleme 38 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu raporunun görüşülmesi, muhalefetin itirazı üzerine ertelendi.

Seçimlere iki aydan kısa bir süre kalmasına karşın AKP, ani bir kararla Başarır, Türkkan ve Aydeniz’in dokunulmazlık dosyalarının bugün TBMM Genel Kurulu’nda görülmesi kararı almıştı.

Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, AKP grup başkanvekilleriyle görüşerek, bu karara itiraz etti.

Muhalefet partileri, dokunulmazlıkların kaldırılması halinde, Meclis’teki yasaların görüşmelerinde engelleme yapacaklarını da ifade etti.

AKP ile CHP grup başkanvekilleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında, dosyaların bugün Genel Kurul’a getirilmesinden vazgeçildi.

Ancak, AKP’nin grubunun dokunulmazlıkların görüşülmesinden tamamen vazgeçmediği ve dosyaların gelecek hafta Genel Kurul gündemine getirilebileceği ifade edildi.

Komisyon dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar verdi

Başarır hakkında, görevden alınan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, “hakimlere alenen hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla fezleke düzenlendi.

Türkkan’ın hakkında ise PKK saldırısında hayatını kaybeden asker yakını bir kişiye “hakaret ettiği” gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Aydeniz hakkında da basın açıklamasında kendisini engellemeye çalışan polise müdahalede bulunması sebebiyle fezleke düzenlendi.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu üç milletvekili hakkında da dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle dosyaları Genel Kurul’a sevk etti.

Dokunulmazlık kaldırılırsa yargı yolu açılacak

Karma komisyon raporu doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu’nda da üç milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kararı alınırsa, suçlandıkları dosyalardan, yargılanma yolu açılmış olacak.