T﻿urhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı, rozetini Meral Akşener taktı

Kaynak, İYİ PARTİ Fotoğraf altı yazısı, M﻿eral Akşener ve Turhan Çömez

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı. Turhan Çömez’e rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

T﻿urhan Çömez, İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'ndaki törende yaptığı konuşmada, "Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak ve bu aziz millete hak ettiği refahı, huzuru, güveni ve mutluluğu yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve onun lideri ile omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım" dedi.

Meral Akşener ise Çömez için "Turhan Bey pergelinin ucunu hep milletimize, devletimize ve bu ülkenin ebed müddet sağ kalmasına dayamıştır. Gerçekten herkesin korktuğu bir dönemde, Türk ordusuna karşı kumpas kurulduğu dönemde direnmiştir. Uzun yıllar sürgüne mahkum kalmıştır" dedi.

Akşener, Çömez'e hitaben, "Aramıza misafir olarak gelmedin. Bu hareketin asli unsuru olarak buradasın. Hoş geldin. Güç kattın. Allah utandırmasın" dedi.

T﻿urhan Çömez kimdir?

14 Kasım 2002 - 3 Haziran 2007 tarihleri arasında milletvekili olarak görev yapan T﻿urhan Çömez, AKP içerisinde zaman zaman yaptığı çıkışlarla biliniyordu.

T﻿urhan Çömez, AKP Meclis Grup Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde seçim bölgesine kaynak aktarımında ve Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a yönelttiği eleştiriler ve değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin soruları nedeniyle, 28 Şubat 2008'de AKP Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" Çömez'i 8 Nisan 2008'de AKP'den ihraç etmişti.

Düşünce kuruluşu Ankara Enstitüsü'nü kuran Çömez hakkında, 1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bu sırada İngiltere'de olan ve dil eğitimi gören Çömez'in siyasi sığınma başvurusu kabul edilmişti.

İ﻿ngiltere'de doktorluk yapan Çömez, 2019'da Ergenekon davasında beraat etmişti.