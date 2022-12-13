Dünyaca ünlü K-Pop yıldızı Kim Seok-Jin askere gitti

Fotoğraf altı yazısı, Jin

18 dakika önce

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu BTS'in en büyük üyesi Kim Seok-jin bugün zorunlu askerlik hizmetine başladı.

Bu ay 30 yaşına basan Jin, saçlarını kestirdikten sonra sosyal medyada fotoğrafını paylaştı ve "Beklediğimden daha şirin oldu" dedi.

Kuzey Kore ile hala teknik olarak savaş halinde olan Güney Kore'de Fiziksel açıdan sağlıklı tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başladı.

Eğitimi tamamladıktan sonra ise cephe hattına gönderileceği bildirildi.

Şarkıcının milyonlarca hayranı bu karara itiraz etti.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, BTS, son yıllarda dünyada en çok dinlenen gruplardan biri oldu

Jin, askerlik sürecinden neler bekleyebilir?

Jin'in gönderildiği Yeoncheon acemi eğitim kampında, askerler 30 kişilik odalarda yerdeki hasırlar üzerinde uyumak zorunda.

Zorlu savaş senaryolarını deneyimlemeden önce askerler silah kullanmayı ve gerçek mühimmat ile ateş etmeyi öğreniyor.

Daha önce kampta eğitim alan askerler, yaptıkları en zor görevlerin CS gazının etkilerini deneyimlemek için bir gaz odasına kapatılmak ve el bombası patlatmayı öğrenmek olduğunu anlatıyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra Jin'in bir ön cephe birimiyle Kuzey Kore sınıra yakın bir noktaya konuşlandırılacağı bildiriliyor.

Kuzey ile Güney Kore, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olarak bilinen, sınırları boyunca uzanan 4 kilometre genişliğinde bir kara şeridi ile ayrılıyor.

İki taraf da dikenli tellerle çevrili ve silahlı görevliler tarafından korunuyor.

Jin'in bu sınırın biraz gerisindeki bir üsse gönderileceği düşünülüyor.

Daha önce bölgede görev yapan askerler kış aylarında -20 dereceye kadar düşebilen aşırı soğuk hava koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, DMZ, dünyada en ağır şekilde silahlandırılan kara sınırlarından bir tanesi

Güney Kore'de erkekler, onları okullarından, işlerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdığı için zorunlu askerlik sisteminden şikayetçi.

BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.

Ancak BTS'nin ajansı, Ekim ayında grup üyelerinin askere gideceğini açıkladı.

Jin'in ön cepheye gönderileceğine dair haberler ise hayranları şaşırttı.

Güney Kore'de eskiden askerlik hizmetini yapan ünlüler için birtakım ayrıcalıklar verilen ve performans hayatların devam etmelerini sağlayan özel bir birim vardı.

Ancak bazı ünlülerin sistemi suistimal ettiği öne sürüldü ve 2013 yılında uygulama yürürlükten kaldırıldı.

Daha önce askerlik yapanların bir kısmı, zorunlu askerliğin büyük bir vakit kaybı olduğunu söylerken bazıları yeni insanlarla tanışmalarına ve yeni deneyimlere fırsat olduğunu paylaşıyor.