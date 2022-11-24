Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

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22 dakika önce

24 Kasım Öğretmenler Günü meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek amacıyla Türkiye’de 1981 yılında ilan edildi.

Kenan Evren liderliğindeki darbe yönetimi sırasında, 26 Şubat 1981’de Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde, bu günün ilan edilmesinin amacı şöyle anlatılıyor:

“Öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmektir.”

Neden 24 Kasım?

24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak seçilme nedeni, 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen sıfatını resmen aldığı günün yıldönümü olması.

Kararın 1981’de alınması ise bu yılın Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olmasından kaynaklanıyor.

Bu günün darbe yönetimi tarafından ilan edilmiş bir gün olması ise dönem dönem Eğitim Bir Sen’den, Eğitim Sen’e kadar çeşitli meslek örgütleri tarafından eleştirildi.

Fakat dünyada başka öğretmenler günleri de var.

Bunların en popüleri ise 5 Ekim.

Bu tarihin seçilme nedeni ise Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) öğretmenlerin statüsü hakkındaki tavsiyelerini 5 Ekim 1966’da yayımlamış olması.

BM, 1994’te 5 Ekim’i bu nedenle Öğretmenler Günü olarak ilan etti.

Meslek örgütleri bu yıl ne açıklamalar yaptı?

Bugün bir açıklama yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul bu yıl 24 Kasım’ın, öğretmenlerin en temel ve acil sorunlarının görmezden gelindiği bir gün olarak kutlanacağını belirtti.

Kurul, öğretmenlerin 24 Kasım’daki gündeminin “mesleklerini değersizleştiren, acil ekonomik sorunlara çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi” olduğunu söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise, “Türk Eğitim-Sen olarak, hangi gerekçeyle olursa olsun 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarını boykot etmeyi asla doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geylan, bu günü boykot edenlerin “ideolojik bağnazlıkları ve açık/gizli Atatürk alerjileriyle” hareket ettiğini savundu.

Eğitim-Bir-Sen ise Öğretmenler Günü mesajını şu sözlerle bitirdi: