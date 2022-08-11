İngiltere'de başbakan adayı Liz Truss enerji şirketlerini savundu: 'Kâr etmek şeytani bir şey değil'

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss

39 dakika önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lider adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss, enerji şirketlerine yönelik eleştirilere katılmadığını söyledi. Cheltenham'da partililerin sorularını yanıtlayan Truss, "Kârın, kirli bir kelime olduğunu düşünüyorum. Kâr etmek, pis ve şeytani bir şey değil" dedi.

"Kârın toplumumuzda kirli bir kelimeye dönüştüğü bir gerçek. Bu, büyük bir sorun" diye konuşan Truss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette enerji devleri piyasada oligopole dönüşmüşlerse, hesap vermeliler. Ben, onların katı şekilde hesap vermelerini sağlayacağım."

İngiltere'de gaz ve elektrik fiyatları çok uzun süredir görülmemiş oranda artarken, enerji şirketlerinin rekor düzeyde kâr etmeleri konusu oluyor.

Yılın ikinci çeyreğinde enerji devlerinden BP 8 milyar 450 milyon, Shell ise 11,5 milyar dolar kâr ettiklerini açıklamışlardı.

İngiltere'de 2023'te hanenin ortalama yıllık toplam gaz ve elektrik faturasının 4 bin sterlini (yaklaşık 88 bin Türk Lirası) aşması bekleniyor.

'Hayat pahalılığıyla mücadelenin en iyi yolu vergileri azaltmak'

Liz Truss ise enerji şirketlerinden, elde ettikleri kâra dayalı olarak daha fazla vergi alınmasının doğru bir uygulama olmayacağını, bunun ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin anlayışına daha yakın bir uygulama olduğu söyledi. Truss, "Bu uygulama, işletmelere darbe indirmek anlamına gelir" dedi.

Truss, hayat pahalılığıyla mücadelenin en iyi yolununu, vergileri azaltmak olduğu görüşünü yineledi.

Truss'ın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise halka enerji faturlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla daha fazla ödeme yapılmaması halinde, milyonlarca kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenebileceğini söylüyor.

Rishi Sunak artan enerji fiyatları karşısında vergi indirimlerinin doğru bir politika olmayacağını, devletin emeklilere ve dar gelirli kesime kış aylarında daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Eski İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak

Sunak Mayıs ayında Maliye Bakanı olduğu dönemde, enerji şirketlerinin olağanüstü kârlar elde ettiklerini belirterek, "Hedefli ve geçici Enerji Kâr Vergisi’ni uygulamaya koyuyoruz. Bu vergi petrol ve gaz şirketlerini kârlarına yüzde 25 oranında uygulanacak” demişti.

İşçi Partisi ise bu verginin enerji şirketlerinin Nisan yerine Ocak ayından itibaren elde ettikleri kâr üzerinden alınmasını savunuyor, bu yolla 1,9 milyar sterlinlik ek kaynak sağlanabileceğini vurguluyor.

Yeni lider 5 Eylül'de açıklanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen ay Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından, partinin meclis grubunda yapılan oylamalar sonucu Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırada yer almıştı.

Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesinin çoğunun desteğini alacak aday 5 Eylül'de partinin yeni lideri seçilecek ve İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.