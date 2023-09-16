Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasını kazananlar belli oldu

Kaynak, MARCEL DRECHSLER, XAVIER STROTTNER, YANN SAINTY Fotoğraf altı yazısı, Andromeda, Beklenmedik - Yarışmayı kazanan fotoğraf

47 dakika önce

Kazanan bu esere, fotoğrafın sol alt kısmındaki puslu mavi bulut nedeniyle "Andromeda, Beklenmedik” adı verilmiş.

Sağ taraftaki Andromeda galaksisi en çok fotoğrafı çekilen derin uzay objelerinden biri. Marcel Drechsler, Xavier Strottner ve Yann Sainty liderliğindeki amatör gökbilimcilerden oluşan bir ekip tarafından çekilen bu fotoğraf, daha önce hiç görülmemiş bir özelliği ortaya çıkardı: Andromeda galaksisinin hemen yanında uzay boyunca uzanan devasa bir plazma yayını (soldaki mavi bulut)

Bilim insanları şimdi yeni keşfedilen dev gaz bulutunu araştırıyor.

Evrende yakın çevremizdeki bu türden en büyük yapı olabilir.

Seçici kuruldan astrofotoğrafçı László Francsics, görüntünün değerli olduğu kadar muhteşem de göründüğünü söyledi.

"Bu sadece Andromeda'yı yeni bir şekilde sunmakla kalmıyor, aynı zamanda astrofotografinin kalitesini de daha yüksek bir seviyeye çıkarıyor" dedi.

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasını düzenleyen Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi, aynı zamanda Çin'den 14 yaşındaki iki genci de Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülüne layık gördü.

Kaynak, RUNWEI XU, BINYU WANG Fotoğraf altı yazısı, Koşan Tavuk Bulutsusu - Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülü

Runwei Xu ve Binyu Wang, Dünya'dan 6.000 ışık yılı uzaklıkta,

Centaurus (Erboğa) takımyıldızında bulunan Koşan Tavuk Bulutsusu IC 2944'ün bu fotoğrafını yakalamak için ortaklaşa çalıştı.

Bulutsunun parlayan gazının içine gömülü olan Collinder 249 yıldız kümesi görülebiliyor.

Seçici kuruldan profesyonel gökbilimci Yuri Beletsky, bunu çarpıcı derecede güzel bir fotoğraf olarak nitelendirdi.

"Fotoğrafçılar bulutsunun canlı renklerinin yanı sıra gömülü yıldız kümesini de yakalamayı başardılar."

Yılın Genç Astronomi Fotoğrafçısı ödülü 16 yaşın altındaki kişilere veriliyor.

Seçici kurul, dünyanın dört bir yanından 4.000'den fazla başvuruyu değerlendirdi.

Fotoğraflar 16 Eylül'den itibaren Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'ndeki sergide sergilenecek.

Kaynak, ANDREAS ETTL Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Işıkları kategorisinin ikincisi

Andreas Ettl tarafından çekilen bu fotoğraf, Norveç'in Lofoten adalarındaki Skagsanden plajına yansıyan kuzey ışıklarını gösteriyor.

Kuzey ışıklarının çevreliyormuş gibi göründüğü arka plandaki dağ, Hustinden.

Kaynak, ETHAN CHAPPEL Fotoğraf altı yazısı, Ayımız kategorisinin kazananı

Ethan Chappel, 8 Aralık 2022'de Mars'ta gerçekleşen örtülmeyi gösteren bu görüntüyü ABD’nin Teksas eyaletinin Cibolo şehrinde yakaladı.

Örtülme sırasında Ay'ın Mars gezegeninin önünden geçmesi, fotoğrafçının her iki nesneyi bir arada yakalamasına olanak sağladı.

Fotoğraf, Ay'ın güney tarafının arkasındaki Mars'ı etkileyici bir şekilde çok ayrıntılı gösteriyor.

Kaynak, JAMES BAGULEY

Avustralya'nın Canberra kentinde çekilen bu fotoğraf, Kurt Bulutsusu veya Fenrir Bulutsusu olarak bilinen, kurt biçimindeki koyu renkli, kalın bir moleküler bulutu gösteriyor.

Fotoğrafçı James Baguley, yoğun bir hidrojen gazı fonu olan güzel kırmızı arka planı vurgulamak için yıldızsız bir fotoğraf seçti.

Kaynak, EDUARDO SCHABERGER POUPEAU Fotoğraf altı yazısı, Güneşimiz kategorisinin kazananı

Eduardo Schaberger Poupeau, Güneş'in bu fotoğrafını Arjantin’in Santa Fe eyaletinin Rafaela şehrinde çekti.

Soru işareti şeklinde devasa bir filamentini (uzun ince görünümlü gök cismini) gösteriyor. Güneş filamenti, Güneş'in atmosferinde manyetik alanlarla şekillenen plazma yaylarıdır. Fotoğraf iki panelden oluşan bir mozaik.

Kaynak, ANGEL AN Fotoğraf altı yazısı, Gökyüzü resmi kategorisinin kazananı

Spritelar, havai fişek gibi görünen son derece nadir bir atmosferik ışıldamadır.

Angel An, bu fotoğrafı Tibet'teki Puma Yumco Gölü'ndeki Himalaya dağlarının en yüksek sırtından yakaladı.

Kaynak, MARCEL DRESCHSLER Fotoğraf altı yazısı, Yıldızlar ve Bulutsular kategorisinin kazananı

Jüri üyelerinin favori fotoğraflarından bir diğeri de Marcel Dreschsler'in fotoğrafıydı. Fotoğraf, bir çift yıldız içeren, daha önce bilinmeyen bir galaktik bulutsuyu yakalayarak, heyecan verici bir keşif daha ekledi.

Kaynak, VIKAS CHANDER Fotoğraf altı yazısı, İnsan ve Uzay kategorisinin kazananı

Namibya'nın Atlantik'e bakan kıyılarının en kuzeydeki kısmı dünyanın en tehlikeli kıyı şeritlerinden biridir ve İskelet Sahili adını almıştır.

Bu fotoğraftaki gemi Zeila, 25 Ağustos 2008'de karaya oturdu ve hâlâ iyi korunmuş durumda.

Vikas Chander tarafından çekilen fotoğraf, enkazın üzerinde oluşan gökyüzündeki farklı yıldız türlerinin renklerini gösteriyor.

Kaynak, MARCO LORENZI Fotoğraf altı yazısı, Gezegenler, Kuyrukluyıldızlar ve Astroidler kategorisinin ikincisi

Jüpiter'in meridyeni geçtikten 30 dakika sonraki fotoğrafı Marco Lorenzi tarafından Singapur'dan çekildi.

Büyük Kırmızı Nokta ve özellikle hidrojen ile helyum gazından oluşan atmosferin pek çok detayı, birkaç küçük fırtına da dahil olmak üzere açıkça görülebiliyor.

Kaynak, AARON WILHELM Fotoğraf altı yazısı, Sir Patrick Moore Ödülü

Sh2-132 Aslan Bulutsusu, Cepheus ve Lacerta takımyıldızlarının sınırına yakın bir yerde yer alır ve birçok derin uzay yapısı içerir.

Aaron Wilhelm'in fotoğrafı 70 saatlik veri içeriyor ve gazların zengin etkileşimi, ona her baktığınızda farklı bir şeyi farketmenizi sağlıyor.

Kaynak, JOHN WHITE Fotoğraf altı yazısı, Görüntü İnovasyonu konusunda Annie Maunder Ödülü

NASA'nın Chandra Sonifikasyon Projesi'nden (Nasa Chandra X-Ray Gözlemevi, Mayıs 2022) ses kaynağı materyali alan John White, Kahraman (Perseus) Galaksi Kümesinin merkezindeki kara deliğin sesini görsel olarak yakaladı.

Ses, White'ın alt kısmı karartılmış ve daha sonra yaklaşık 3 mm suyla doldurulmuş bir petri kabı taktığı bir hoparlör aracılığıyla çalındı.

White, karanlık bir odada bir makro lens ve ışık halkası kullanarak, sıvıda oluşan çeşitli desenleri keşfetmek için ses ve ses seviyeleri üzerinde deneyler yaptı.