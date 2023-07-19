Gigi Hadid'in uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı

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22 dakika önce

Amerikalı model Gigi Hadid'in bu ayın başlarında Cayman Adaları'nda esrar bulundurmaktan gözaltına alınıp para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

28 yaşındaki Hadid ve arkadaşı, 10 Temmuz'da tatil için özel bir jetle geldiklerinde bagajları arandıktan sonra gözaltına alındı.

Mahkemede suçlarını kabul ettiler ve para cezası ödediler, ancak mahkumiyet kayıtlara geçirilmedi.

Hadid'in temsilcisi, esrarın New York'ta yasal olarak "tıbbi lisansla" satın alındığını söyledi.

PA haber ajansıyla paylaşılan açıklamada, "Ayrıca 2017'den beri (esrarın) Cayman Adaları'nda tıbbi kullanımı yasal. Siciline işlenmedi ve adada geri kalan zamanının tadını çıkardı" denildi.

Cayman Adaları Gümrük ve Sınır Kontrolü'ne göre Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, "esrar ve esrar tüketimi için kullanılan araç gereçleri ülkeye sokmaktan" gözaltına alındı.

Gümrük ve Sınır Kontrolü, kişisel tüketim için gibi görülen küçük bir miktar bulunduğunu da kaydetti.

Yerel gazete Cayman Marl Road'un bildirdiğine göre, bir gözaltı merkezine götürüldüler ve kefaletle serbest bırakıldılar.

Hadid ve arkadaşı, iki gün sonra mahkemeye çıktı ve 1.000 Cayman Adaları doları (1200 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Buna rağmen, modelin tatilinin geri kalanının tadını çıkardığı anlaşılıyor.

Salı günü Instagram takipçileriyle tatilinden fotoğraflar paylaşarak, "Sonu iyi biten her şey iyidir" dedi.

Gigi Hadid dünyanın en ünlü ve en çok kazanan modellerinden biri.

Versace, Chanel, Fendi ve Marc Jacobs gibi önde gelen lüks markalarla çalıştı ve Vogue'a 30'dan fazla kez kapak oldu.