Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası’nda Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 yendi

T﻿ürkiye bu skorla gruptaki ikinci galibiyetini aldı

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2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki üçüncü maçta Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.

Türkiye, ilk sette rakibine 21-25 yenilirken, ikinci setteki 25-21’lik skorla setlerde durumu eşitledi. Milli voleybolcular üçüncü setten 25-18 önde ayrılsa da, dördüncü seti 25-16 kaybedince maç beşinci ve son sete gitti.

Son sette ise rakibini 15-13 yenen Türkiye, maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

Ay Yıldızlı takımda Ebrar Karakurt kaydettiği 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Zehra Güneş de 11 sayıyla galibiyete katkı sundu.