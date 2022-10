Freddie Mercury'nin sesinden yeni bir Queen şarkısı dinleyiciyle buluştu: 'Muhteşem bir keşif. Çok tutkulu bir parça'

53 dakika önce

Mark Savage | BBC Müzik Muhabiri

Kaynak, BBC / QUEEN PRODUCTIONS Fotoğraf altı yazısı, Freddie Mercury

Queen grubunun 1988'de Freddie Mercury ile kaydettiği ancak daha önce duyulmamış bir şarkısı, BBC Radio 2'den Ken Bruce tarafından bugün dinleyiciyle paylaşıldı.

Face It Alone isimli son derece duygusal şarkı 1989'da piyasaya sürülen The Miracle albümü hazırlanırken kaydedildi.

Grubun davulcusu Roger Taylor Haziran ayında şarkıyla ilgili "Freddie'den bir bakıma unuttuğumuz küçük bir mücevher parçası bulduk," demiş ve eklemişti:

"Muhteşem, gerçek bir keşif. Çok tutkulu bir parça".

Face It Alone, The Miracle dönemi kaydedilen ancak grubun resmi olarak piyasaya sürmediği, dördü Mercury'nin vokalini yaptığı altı şarkıdan biri. Diğer parçaları da içeren bir kayıt da, set olarak Kasım ayında müzik severlere sunulacak.

Face It Alone, albümün Londra ve İsviçre'deki hazırlıkları sırasında, Mercury'nin HIV olduğunu öğrendiği ancak basına duyurmadığı bir dönemde kaydedildi.

Onun güçlü vokali sanki hastalığını ortaya koyarcasına, "En nihayetinde, bununla yalnız başa çıkmak zorundasın" sözlerini tekrarlıyor.

Gitarist Brian May aslında bu kaydın kurtarılamaz durumda olduğunu düşünmüştü ancak mühendisler onun haksız çıkardı.

May Radio 2'dan Zoe Ball'a bu yılın başında, kaydın "bir bakıma göz göre göre saklandığını" söylemişti.

"Kayda çok kez baktık ve dedik ki, 'Hayır, mümkün değil kurtaramayız'. Ancak tekrar denedik, muhteşem mühendis ekibimiz denedi. 'Tamam, bunu yapabiliriz' dendi. Bir bakıma parçaları birbirine dikmek gibiydi. Çok güzel, çok dokunaklı."

Kalan şarkılar 18 Kasım'da

Face It Alone, bu albümde yer alan I Want It All ve The Invisible Man gibi diğer parçalardan daha karanlık.

Albümün kapanış parçası Was It All Worth It'in de benzer bir teması var. Ünlü yıldız hayatına, kariyerine bakıyor ve soruyor: "Mutlu bir adam mıyım? Yoksa bu bir bataklık mı?"

Mercury 1991 yılında, Queen'in The Miracle'dan sonraki ve son albümü Innuendo çıktıktan dokuz ay sonra hayatını kaybetti.

Grubun kalan üyeleri 1995 yılında tekrar bir araya geldi ve ölmeden önce şarkıcının kaydettiği şarkıların yer aldığı Made In Heaven'ı çıkardı.

Mercury'nin vokallerinin eşlik ettiği son "yeni" Queen albümü, sekiz yıl önce, May ve Taylor'ın Michael Jackson düeti There Must Be More to Life Than This'i dahil ettikleri 2014'teki Queen Forever derlemesiydi.

Ardından 2019'da, Mercury'nin 1986 tarihli solo albümü Time'ın bir versiyonu, Time Waits for No One başlığıyla piyasaya sürüldü.

Grup 2011'den bu yana Adam Lambert ile tüm dünyayı turladı.

Queen'in 1981 tarihli Greatest Hits'i yedi milyonla İngiltere'de tüm zamanların en çok satan albümü.

Face It Alone şarkısı bugün tekli olarak piyasaya sürüldü. Bunu, diğer şarkılar Miracle box set adı altında 18 Kasım'da takip edecek. Sekiz disklik koleksiyonda demo kayıtların yanı sıra bu albümden radyo röportajları da yer alacak.

Diğer şarkılar arasında When Love Breaks Up, You Know You Belong To Me, Dog With a Bone, Water ve hayranların favorisi I Guess We're Falling Out var.