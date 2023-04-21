'Yarısı bizden' kampanyası: İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni bir teşvik paketi

Kaynak, TC CUMHURBAŞKANLIĞI

bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşümde yarısı bizden" adı verilen bir kampanyadan bahsetti. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kampanyanın detaylarını açıkladı.

Erdoğan kampanyayı duyurduğu konuşmada, "Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı riski yüksek yerlerden başlacağını belirterek şu detayları verdi:

"Yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak.

"Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.

"Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz”.

Erdoğan kampanya başvurularının önümüzdeki Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

İstanbul’da kira yardım tutarının 3 bin 500 TL'den 5 bin 250 TL'ye yükseltildiğini de ekledi.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 Adımda Yarısı Bizden" paylaşımında kampanyayı açıkladı:

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek

Ruhsat alma süreci başlayacak

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık kira yardımı yapılacak