E﻿rdoğan, Sisi'yle selamlaşıp tokalaştı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

20 Kasım 2022, 23:46 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

2013’te Mısır’da ordunun Müslüman Kardeşler yönetimini darbeyle devirmesinin ardından, Türkiye ve Mısır karşılıklı olarak büyükelçilerini çekmişti.

Erdoğan ile Sisi arasındaki tokalaşma, Mısır'daki darbeden 9 yıl sonra, geçen sürede iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu.

G﻿eçen hafta Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Mısır ve Suriye'yle ilişkilerle ilgili bir soruya, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz" yanıtını vermiş ve eklemişti:

"Şu anda Türkiye olarak, bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz.”

Erdoğan daha önce Sisi'yi "Katil", "Zalim" ve '"Darbeci" gibi sert ifadelerle hedef almış; Mısır'daki darbeyi protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan "Rabia" işaretini "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" anlamıyla kullanmıştı.

3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında “Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de" diyen Erdoğan, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi ise "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadesini kullanmıştı.

Diplomatik i﻿lişkiler 9 yıldır maslahatgüzar düzeyinde

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 9 yıldır maslahatgüzar düzeyinde sürüyor.

İki ülke arasında Mayıs 2021'de, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere keşif görüşmeleri yapılmış ancak görüşmeler henüz sonuçlanmamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri geçen ay, Türkiye'yle normalleşme süreci kapsamında gerçekleşen görüşmeleri tek taraflı olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Şukri, bu karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin Libya politikasında değişiklik olmamasını" göstermişti.

Mısır, Türkiye ve Libya arasında geçen ay imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına tepkili.

Şukri, Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekerek, Trablus yönetiminin böyle bir anlaşma imzalama yetkisi olmadığını öne sürmüştü.