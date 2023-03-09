Türk takımları Avrupa kupaları son 16 turu ilk maçlarında galibiyet elde edemedi

Kaynak, Getty Images

10 Mart 2023, 01:35 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor son 16 turu ilk maçlarında galibiyet elde edemedi.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçta İspanya’nın Sevilla takımına 2-0 yenildi.

UEFA Konferas Ligi maçlarında ise Başakşehir Belçikalı rakibi Gent ile 1-1 berabere kalırken; Sivasspor ise İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe iyi başlasa da kötü bitirdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

SEVILLA: Dmitrovic - Nianzou, Gudelj, Alex Telles (Dk.46 Joan Jordan), Navas, Fernando Reges, Torres (Dk.70 Lucas Ocampos), Acuna (Dk. 87 Suso), Bryan Gil (Dk.70 Erik Lamela), Rakitic, En-Nesyri (Dk. 87 Rafa Mir)

FENERBAHÇE: Altay - Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 67 Rossi), Lincoln (Dk. 82 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Güler), Valencia (Dk. 82 Pedro), King (Dk. 67 Batshuayi)

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán’da oynanan maçta Fenerbahçe, İspanyol rakibine karşı iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı lacivertli takım, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King ile yakaladığı önemli pozisyonları gole çeviremedi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci devresinde kaleci Altay Bayındır kurtarışlarıyla, defans oyuncusu Samet Akaydın da önemli müdahaleleri ile Fenerbahçe için öne çıkan oyuncular oldu.

Ancak ikinci yarıda Sevilla adına oyuna dahil olan Joan Jordan’ın 56. dakikada çektiği şut, Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Arao’ya çarparak gol oldu.

Golün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bazı oyuncu değişiklikleri yapsa da, maçın son bölümüne gelindiğinde Sevilla, Erik Lamela ile skoru 2-0’a getirdi.

Fenerbahçe, turun rövanşını 16 Mart’ta Kadıköy’de oynayacak. Çeyrek finale yükselebilmek için ise en az üç farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Jesus, "Biz bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama bir maç daha var" dedi.

Turun başladıkları ana kıyasla daha zor olduğunu belirten Jesus "Ancak daha bitmedi. Hala şansımız var. 2-0 istediğimiz sonuç değildi, bu maçın hakkı da değildi. Kendi stadımızda bugünkü ilk yarı gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başakşehir turu İstanbul’a bıraktı

Kaynak, Getty Images

GENT: Castro - Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Fofana (Dk. 67 Samoise), Kums (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), De Sart, Montes, Hong, Orban (Dk. 68 Depoitre), Cuypers (Dk. 85 Pardo)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev (Dk. 14 Aleksic) (Dk. 75 Szysz), Berkay, Januzaj (Dk. 46 Deniz Türüç), Serdar (Dk. 85 Muhammet Arslantaş), Okaka (Dk. 75 Edgar Ie)

UEFA Konferans Ligi’ndeki Türk takımlarından Başakşehir deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Başakşehir 16. dakikada Okaka’nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle birlikte 1-0 öne geçti.

Gent ise ilk yarı bitmeden skoru dengeledi. 35’inci dakikada Orban, Gent’in beraberlik golünü kaydetti.

Başka gol olmayınca maç 1-1’lik skorla sonuçlandı.

Rövanş müsabakası 16 Mart’ta İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor İtalya’dan mağlup döndü

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FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Castrovilli (Dk.58 Barak), Amrabat (Dk.59 Mandragora), Bonaventura (Dk.69 Cabral), Ikone (Dk.58 Sottil), Gonzalez (Dk.80 Kouame), Jovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Saiz (Dk.59 Gradel), Hakan (Dk.80 Ulvestad), Cofie, Charisis, Erdoğan (Dk.80 Njie), Caicedo (Dk.68 Leke James)

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalyan rakibi Fiorentina ile deplasmanda karşılaştı.

Artemio Franchi’de oynanan maçta Fiorentina’da Barak, 69. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı. Maç Fiorentina’nın 1-0’lık üstünlüğü ile neticelendi.