Oscar Ödülleri 2023: Everything Everywhere All At Once geceye damgasını vurdu

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Bu yıl 95'incisi dağıtılan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye beklendiği gibi Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmi 7 ödülle damga vurdu.

Sinema dünyasının en büyük ödüllerinden kabul edilen Oscarlar, Hollywood'daki Dolby Theatre'da gerçekleşen törenle dağıtıldı.

Yönetmenliğini Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yaptığı, sürreal bir film olan Everything Everywhere All At Once aday gösterildiği 11 daldan 7'sinde Oscar heykelini kaptı. Bunlar arasında "En İyi Yönetmen", "En İyi Film", "En İyi Özgün Senaryo" ve "En İyi Kurgu" da var.

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Yeoh bu ödülü alan ilk Asyalı kadın da oldu.

60 yaşındaki Yeoh "Kadınlar, kimsenin size en iyi zamanınızın artık geride kaldığını söylemesine asla izin vermeyin" dedi.

Brendan Fraser ise The Whale filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

En iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu ödülleri de, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolleriyle Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis'e gitti.

Jamie Lee Curtis böylece 45 yıllık oyunculuk kariyerinin ilk Oscar'ını kazanmış oldu.

Ke Huy Quan, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmada "Ben hayallerimden neredeyse vazgeçmiştim ama hayaller gerçekten inanmanız gereken şeylerdir" dedi.

51 yaşındaki Ke Huy Quan, çocukken The Goonies ve Indiana Jones and the Temple of Doom filmlerinde oynamış, ardından oyunculuğa uzun bir ara vermişti.

Vietnamlı aktör "Bunun gibi hikayelerin sadece filmlerde olduğu söylenir. Bunu yaşadığıma inanamıyorum. Bu, Amerikan rüyası... Yolculuğum bir botta başladı. Bir yılım mülteci kampında geçti ve bir şekilde burada, Hollywood'un en büyük sahnesinde son buldu" dedi.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda", 11 adaylıkla en çok kategoride ödüle aday gösterilen yapım olmuştu.

Bu yılki töreni Amerikalı komedyen Jimmy Kimmel sundu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Soldan sağa: Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser ve Jamie Lee Curtis

En iyi belgesel ödülü Navalni'ye

En iyi kurgu belgesel ödülü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin 2020 yılında zehirlenmesiyle ilgili olayları anlatan Navalni filmine verildi.

Ödül konuşmasında belgeselin yönetmeni Daniel Roher, ödülü Navalni'ye ve dünyadaki tüm siyasi tutuklulara adadığını söyledi.

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da "Aleksey, özgür kalacağın ve ülkemizin de özgür olacağı günün hayalini kuruyorum, güçlü ol aşkım" dedi.

All Quiet on the Western Front "En İyi Uluslararası Film", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerini aldı.

Avatar- Suyun Yolu filmi ise "En İyi Görsel Efekt" ödülünü kazandı.

Gecenin en büyük hayal kırıklığı ise 9 dalda adaylığı bulunan The Banshees Of Inisherin'in eve ellerinin boş gitmesi oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yulia Navalnaya

Kırmızı halıdan neden vazgeçildi?

Oscarlarla adeta bütünleşen "kırmızı halı", 62 yıl sonra yerini "şampanya rengi" halıya bıraktı.

Kararın arkasındaki yaratıcı danışman Lisa Love, "Bu renk daha şık bir akşam ortamı sağlıyor" diyerek renkteki değişimi savundu.

1961'deki 33. Akademi Ödülleri Töreni'nden bu yana davetlilerin salona giriş yaparken poz verdiği halının rengi kırmızıydı.

Oscar Ödülleri'nin bu yılki sunucusu Jimmy Kimmel, "Kırmızıdan şampanya rengi halıya geçme kararı artık törende kan dökülmeyeceğinden ne kadar emin olunduğunu gösteriyor" diyerek törende geçen yıl yaşanan tokat olayına gönderme yaptı.

Geçen yılki törende, sunucu Chris Rock'ın, Will Smith'in eşinin saçlarıyla ilgili yaptığı espri sonrası Smith sahneye çıkarak Rock'ı tokatlamıştı.