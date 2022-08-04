Dağlık Karabağ'da tansiyon yeniden yükseldi, uluslararası toplum sükunet çağrısı yaptı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Dağlık Karabağ'daki bir Rus barış gücü

bir saat önce

Dağlık Karabağ’da üç askerin ölmesi ve Azerbaycan'ın bölgedeki birkaç stratejik tepenin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasıyla tansiyon yeniden yükseldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, durum nedeniyle çok endişeli olduğunu açıklarken, uluslararası toplum gerilimin tırmanmasını önlemek için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyordu. 2020'deki savaşın ardından Azerbaycan, ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgedeki toprakların bir kısmını geri aldı.

Ateşkes şartlarına göre, Rusya ayrılıkçıların elinde kalan toprakları korumak için bölgeye 2 bin barış gücü askeri konuşlandırıldı.

Fakat son günlerde ateşkes ihlâlleri ve çatışmalar yeniden alevlendi. Her iki taraf da birbirini suçluyor.

Azerbaycan savunma bakanlığı, Ermenistan'ın Laçin'de ordu mevziini hedef alarak, bir askerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Azeri ordusu da yanıt olarak, Dağlık Karabağ'da bir dizi stratejik tepeyi ele geçirdiklerini açıkladı.

Buna ek olarak Bakü, Ermenilerin Rus barış gücü askerleri tarafından kontrol edilen bölgedeki bir tepeyi ele geçirme girişimini püskürttülerini söyledi.

Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçler ise Azerbaycan'ın saldırısında iki askerin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını açıkladı.

Ermenistan dışişleri bakanlığı ise Azerbaycan'ın barış güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlâl ettiğini kaydetti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, uluslararası topluma “Azerbaycan'ın saldırgan davranış ve eylemlerini durdurmaları” çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve her iki tarafın da ateşkese saygı duyması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "ABD, Dağlık Karabağ çevresinde zayiatlar ve can kayıplarına yol açan yoğun çatışmaların yaşandığı haberleri ile ilgili olarak derinden endişe duyuyor” dedi ve ekledi:

“Tansiyonu azaltmak adına acil adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.”

Daha önce, etnik olarak Ermeni olan ayrılıkçılar bölgede kısmi seferberlik ilan etti.