Erdoğan: Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz

19 dakika önce

Erdoğan, 18 Ağustos’ta Ukrayna ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde gündeme gelen Şam yönetimiyle ilişkilerin yeniden tesisiyle ilgili “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” demişti.