İtalya'da Afrika kökenli rugby oyuncusuna Noel hediyesi olarak çürük muz verildi

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cherif Traore bugüne kadar ırkçı şakaları görmezden gelmeye alışmak zorunda kaldığını söyledi.

İtalya Rugby Ligi'nde Benetton Treviso takımında forma giyen Gine asıllı Cherif Traore, bir takım arkadaşının kendisine Noel hediyesi olarak çöp poşeti içinde çürük muz verdiğini açıkladı. Traore’nin ırkçılıktan şikayeti sonrası, kulübü olayla ilgili soruşturma başlattı. Benetton Treviso, adını açıklamadığı bir kişinin takımdan uzaklaştırıldığını duyurdu.

28 yaşındaki Cherif Traore geçen hafta sosyal medyada yayımladığı mesajında, takımın Noel kutlamasında yaşadıklarını anlattı.

Takım arkadaşlarının geleneksel olarak birbirlerine isimsiz olarak hediye verdiğini yazan Traore şöyle devam etti:

"Sıra bana geldiğinde hediyemin içinde bir muz buldum. Çöp poşetinin içinde, çürük bir muz. Kırıcı bulduğum bu hareketin yanı sıra bana en fazla acı veren şey, orada bulunan takım arkadaşlarımın büyük kısmının buna gülmesiydi."

Traore, bugüne kadar ırkçı şakaları görmezden gelmeye alışmak zorunda kaldığını ancak bu son olayın farklı olduğunu vurguladı:

‘’Gece boyunca uyumadım. Bu hediye alışverişinde farklı kökenlerden genç çocuklar da vardı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve başkalarının da gelecekte kendilerini benim durumumda bulmaması için bu kez sessiz kalmamaya karar verdim."

Traore, bu tepkisinden muzu ‘’hediye’’ olarak seçen kişinin ders almasını umduğunu da yazdı.

Soruşturma açıldı

Traore’ye bu sözleri üzerine çok sayıda destek mesajı geldi. Haberin yayılması ve tepkilerin artması üzerine Benetton Treviso kulübü ve İtalyan Rugby Federasyonu da ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada ‘’her türlü ırkçılık ve ayrımcılığın’’ kınandığı, bunların sporda yerinin olamayacağını vurgulandı.

Savcılık da olayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma sürerken ismi açıklanmayan bir kişi "önlem olarak" takımdan uzaklaştırıldı.

İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago da, ‘’Cherif Traore’nin yaşadığı talihsiz olay, kabul edilemez bir kültürel barbarlığın sonucudur’’ dedi.

Malago, sporun "easlarına aykırı" bu gibi eylemleri yapanların tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

'Tüm sporcular ahmaktır'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Benetton'ın doğum, cinayet ve AIDS gibi tartışmalı temalarla reklam kampanyalarının fotoğraflarını çeken Oliviero Toscani (sağda), şirketin kurucu ortağı Luciano Benetton (solda) ile birlikte (1992).

Spor dünyasında "ırkçı hediye" tartışması sürerken Treviso’nun sponsoru Benetton markasının ırkçılık karşıtı reklam kampanyalarını tasarlayan ünlü fotoğrafçı Oliviero Toscani’nin sözleri de ayrı bir polemik yarattı.

Traore’nin yaşadığı ırkçı vakayı Corriere della Sera gazetesine yorumlayan Toscani, ‘’Buna şaşırıyor musunuz? Bu olayın Benetton ile bir alakası olmadığını belirtmek gerekir, muz hediye edenler tüm sporcular gibi üst düzey ahmaklardır’’ dedi.

Toscani, ‘’Tüm sporcular kastan ibaret beyinsizlerdir. Muhammed Ali dışında bir sporcunun ettiği zekice bir cümle gösterebilir misiniz?’’ diyerek küfürlü bir ifadeyle sporcuların ‘’mantık yürütemediğini’’ savundu.

İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Malago, Toscani’nin bu sözlerine de tepki gösterdi. Malago, ünlü fotoğrafçının bu sözlerinin ‘’ülke için her zaman gurur kaynağı olmuş bir sektörün tamamını itibarsızlaştırmaya yetmeyeceğini, ancak kendisini tanımlayabileceğini’’ söyledi.

İtalya’da spor dünyasında ırkçı ve ayrımcı yorum ve tezahüratlar sıklıkla gündeme geliyor.

Ülkenin yıldız voleybolcularından Paola Egonu da Ekim ayında ırkçı yorumlar nedeniyle İtalya Milli Takımı'ndan ayrılacağını söylemişti.