Neden bazı kediler sıradışı yerlerde takılıyor?

Yazan, Helen Burchell

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Doğu İngiltere

41 dakika önce

Kaynak, DANIELLA HUTCHINSON Fotoğraf altı yazısı, Henry, hastaneye girmemesi gerektiği halde giriyor.

Bazı kediler süpermarketlerde ikamet eder; bazıları ikinci evi olarak bir hastaneyi seçer. İnsanlara garip gelse de bazı kediler hemen her istediği yere gidebiliyor.

Kedi biyoloğu ve davranış bilimcisi Roger Tabor, bazı kedilerin sadece arkadaşlık ve ilgi istediğini ancak bunların çoğunluğu oluşturmadığını söylüyor.

Tabor, kendine bu özel yerleri seçen kedileri "eksantrik" olarak nitelendiriyor.

Peki böyle durumlarda kedileri kontrol etmek mümkün müdür?

Süpermarket kedileri

Kaynak, CATE CARUTH Fotoğraf altı yazısı, Garfield'ın hakkında kitaplar yazılmıştı hatta kitap "imzalama" etkinliğine bile katılmıştı.

Turuncu kedi Garfield, Sainsbury's süpermarket zincirinin Cambridgeshire bölgesindeki bir şubesini; siyah kedi Lüpen ise Suffolk bölgesindeki bir Aldi şubesini mesken tutmasıyla ünlendi.

"Bay Sainsbury's" olarak ünlenen Garfield'in 2019 yılındaki ölümünden önce sosyal medya hesabının binlerce takipçisi vardı.

Lüpen'in Aldi'deki maskaralıkları onlarca insanı kendisinin fotoğrafını çekmeye yöneltti.

Kaynak, KATE SCARRY Fotoğraf altı yazısı, Lüpen Suffolk'taki süpermarkette çok sayıda alışverişçinin ilgisini çekti.

Kaynak, TALI ISERLES Fotoğraf altı yazısı, Kedi Garfield Ely kentindeki Sainsbury's mağazasında ünlü bir karakterdi.

Kedi uzmanı Roger Tabor, her iki kedinin de süpermarketleri seçmesinin "çok sosyal hayvanlar" olmasından kaynaklandığını ve bunun "çok küçük yaşlardan itibaren insanlara alışmadan mümkün olmayacağını" söylüyor.

Tabor, "Sadece çok rahatlamış görünmediklerini aynı zamanda sıcak ve ilgi gördükleri bir ortamın gelişimlerine iyi geldiğini" belirtiyor.

Kaynak, ROGER TABOR Fotoğraf altı yazısı, Yayıncı, doğa bilimci ve kedi uzmanı Roger Tabor.

Garfield'in ölümünün ardından sevenlerinin topladığı parayla süpermarket yakınında bir parkta bronz heykelinin dikilmesi planlanıyor.

Diğer yandan Lüpen'in sahibi, kedisini mağazadan eve götürüken çoğu kez "utanç içinde yürüdüğünü" söylüyor.

Kedi uzmanı Tabor diğer insanların dostluğunu isteyen kedilerin "küçük bir azınlık" olduğunu belirtiyor.

"Korkmuyorlar, temkinli değiller ve anında insanlarla arkadaş oluyorlar ama tarih boyunca canlıları güvende tutan şey ihtiyatlılı olmalarıdır." diyor.

Hastane kedisi

Kaynak, BEAUTY AT THE FRANK LEE Fotoğraf altı yazısı, Henry günlerini Cambridge'deki hastanede geçirmeyi seviyor.

Hastanelerin kediler için ideal yaşam alanı olduğu söylenemez ama pofuduk turuncu kedi Henry, Cambridge kentindeki Addenbrooke's Hastanesini beş yıldır düzenli olarak ziyaret ediyor.

Henry burada ünlenerek Facebook'ta 5 bin takipçiyi geride bıraktı.

Yedi yaşındaki kedicik, yakınlarda evi olmasına rağmen, hastaneyi ikinci evi olarak kullanıyor. Hastane koridorlarında devriye gezen birilerinin onu görüp dışarı çıkarmasına aldırmadan burada takılmaya devam ediyor.

Hastanenin patronları Henry'yi oldukça sahiplenmiş ve kedinin "birçok çalışan ve hastanın kalbinde yer edindiğini" söylüyor.

Ancak Henry'nin hastanenin içine alıştırılmaması konusunda oldukça dikkatliler.

"Herhangi bir hastanede yöneticiler alerjileri düşünür ancak diyer yandan Henry'yi hastaların ne kadar sevdiğini ve sıkıntılı zamanlarda kedilerin stresi azalttığını da düşünmeliyiz." diyorlar.

Tabor, "Elbette bir kediyi kontrol etmeyi deneyebilirsiniz ancak dönen kapıların açılıp kapandığı bir ortamda bu çok zor. Gerçek bir çelişki." yorumunu yapıyor.

Kaynak, CHRIS LEYSHON Fotoğraf altı yazısı, Kedi Henry, hamburger menüsünü paylaşmaya hazır ama hastane yemekhanesinde kalmasına izin verilmiyor.

Hastane çalışanları, Henry'nin burada kalmaya niyetli göründüğünü fark ettiklerinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar.

Bir sözcü, "Hepimiz Henry'ye çok düşkünüz ancak yemekhaneye geldiğinde bize olan sevgisi bazen bir sorun haline geliyor. Noel olmasına rağmen lütfen onu beslemeyin" diyor.

Kedi uzmanı Tabor, Henry, Lüpen ve Garfield hakkında, "Çoğu kedi böyle davranmaz. Bunlar kedi dünyasının eksantrikleri." diyor.

Peki neden süpermarket ya da hastaneler?

"Kendilerine iyi gelen ilgiyi toplamak için." diyor ve ekliyor:

"Yeni insanlarla tanışmanın kazandırdıkları, sürekli dışarı çıkarılmanın olumsuzluklarına göre ağır basıyor."

Hırsız kedi

13 yaşındaki Siyam melezi Theo, Ipswich yerleşkesinin bazı yerlerinde hırsızlık yaparak terör estiren ve sahiplerini yıllardır utandıran bir kedi.

O bir hırsız kedi, kleptomanisi iyileştirilemeyen bir kedicik.

Theo'nun açık pencerelerden veya kedi kapılarından komşuların evlerine girdiği ve yumuşak oyuncaklardan nakit paraya, Noel süslerine kadar bulabildiği her türlü hazineyi evine getirdiği biliniyor.

Tabor, "Theo gibi hırsız kediler nadiren görülür ancak görüldüklerinde manşetlere çıkarlar" diyor ve kedilerin durumunu şöyle açıklıyor:

"Böyle kedilerde erken haftalardaki normal gelişme süreci eksiktir, avlanıp bir şeyler getirmek isterken av olarak algıladığı oyuncaklara takılıp kalır.

"Kedinin bakış açısına göre aslında hırsızlık yapmaz, sadece normal davranır."

Kaynak, KATIE DROUET FOTOĞRAFÇILIK Fotoğraf altı yazısı, Sahibi Rachael Drouet, Theo'nun geçmişte komşularının eşyalarını çaldığını söylüyor.

Kaynak, RACHAEL DROUET Fotoğraf altı yazısı, Theo'nun kleptomani olduğuna dair kanıtlar, buzdolabı taşındığında bulundu

Theo hiçbir düzelme belirtisi göstermiyor.

Drouet, "Bu günlerde komşumu ziyaret etmeyi ve onların kedisinin yumuşak oyuncaklarını çalmayı seviyor" diyor ve ekliyor:

"Theo ile hırsızlığı hakkında konuştuk ama onun bile bunu neden yaptığını bildiğini sanmıyorum.

"Kesinlikle kaypak bir görünüşü var, belki babası kötü çocuktu ve bu genetik bir özelliktir."

Kedi uzmanı Tabor, "Buna olumlu bir bakış açısı getirmek gerekirse sahipleri bu işin üstesinden oldukça iyi gelmiş olabilir" diyor ve şöyle devam ediyor: