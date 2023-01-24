Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde de gizli belgeler bulundu

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14 dakika önce

ABD’de, evinde gizli belgeler bulunan yetkililer arasına eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de eklendi.

Pence’in Indiana eyaletindeki evinde bir avukat tarafından bulunan belgeler Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’a verildi.

Daha önce de Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, gizli belgelerin evlerinde bulunması üzerine özel savcılar tarafından soruşturmaya alınmıştı. Trump, başkanlığının ardından gizli belgeleri bulundurması nedeniyle adli bir soruşturmayla karşı karşıya.

Avukatlar, FBI ajanlarının “standart uygulamaları” bir kenara bırakarak, belgeleri “doğrudan almak istediklerini” ve eski başkan yardımcısının evindeki belgeleri toplamak üzere evine girdiklerini söyledi.

Başkanlık Kayıtları Yasasına göre, Beyaz Saray’a ait belgeler, bir yönetim sona erdiğinde Ulusal Arşivlere gönderilmek zorunda.

Pence’in avukatları Amerikan medyasıyla paylaştıkları açıklamalarında, Trump dönemi sona erdikten sonra “gizli ibaresi taşıyan az sayıda belgenin yanlışlıkla kutulara konup, Pence’in evine götürüldüğünü” belirtti.

Trump ise başkan yardımcısını savundu ve kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da Pence’in “masum bir adam” olduğunu söyledi.

Pence geçtiğimiz aylardaki açıklamalarında birçok kez, elinde gizli belge olduğuna inanmadığını söylemişti.

Son gizli belgeler, Pence’in “çok ihtiyatlı davrandığı için” gizli belgelerle ilgili olarak uzmanlardan hukuki yardım istemesinden sonra bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü de Başkan Joe Biden’in evinde 13 saat süren aramanın ardından altı gizli belge daha bulunmuştu.

Eski Başkan Trump’ın Florida’daki evinde yapılan aramada yüzlerce gizli belge bulunmuş, Trump ve avukatları belgelerin FBI’a verilmesine direnmişti.