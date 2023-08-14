Moises Caicedo, Chelsea'nin 115 milyon sterlinlik teklifini kabul etti

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42 dakika önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, aynı ligte yarıştığı Brighton’ın orta saha oyuncusu Moises Caicedo’yu 115 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Bu İngiltere’de bir futbolcu için ödenecek en yüksek bonservis ücreti olacak.

Liverpool da 21 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu için Cuma günü 111 milyon sterlinlik bir teklif yapmıştı.

Ancak Caicedo’nun tercihi Londra temsilcisi oldu.

Brighton, yaz boyu oyuncusuna gelen teklifleri reddetmişti.

Chelsea, Arjantin milli takımı oyuncusu Enzo Fernandez’i Ocak ayında 107 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti ve bonservis rekorunu elinde tutuyordu.

Caicedo, Cumartesi günü Brighton’ın Luton Town’ı 4-1’le geçtiği ligin ilk hafta maçında kadroda yer almadı.

Brighton, genç orta saha oyuncusu için yaz başında 100 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirlemişti. Chelsea’nin başlangıçta 80 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı söyleniyor.

Luton Town maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Brighton menajeri Roberto de Zerbi, “Caicedo’yu çoktan unuttuğunu” söyledi ve “Büyük takımlar oyuncularımızı satın alabilirler ama ruhumuzu asla” diye konuştu.

Brighton’a Şubat 2021’de Ekvador takımı Independiente del Valle’den 4 milyon sterlin karşılığında transfer olan Caicedo, ilk Premier Lig maçına ise Nisan 2022’de çıktı.

Geçen sezon devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Caicedo, Arsenal’den de birçok teklif aldı. Ancak daha sonra Mart ayında takımıyla olan sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı.

Chelsea bu yaz transfer döneminde Axel Disasi, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo Gabriel, Robert Sanchez ve Diego Moreira’yı da kadrosuna kattı.

Geçen sezonu ligin 12. sırasında tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Chelsea’nin başına da Mauricio Pochettino getirildi.

Pochettino'ya kadroyu yeniden yapılandırma görevi verildi.

Chelsea, bu sezon Premier Lig’e evinde 1-1’lik Liverpool beraberliği ile başladı.

'Chelsea, adamını buldu'

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve BBC Spor yorumcularından Danny Murphy, Chelsea-Liverpool maçı sonrasında iki takımın da neden Caicedo'ya talip olmasının anlaşılır olduğunu söyledi.

Bonservis bedeli karşısında şaşırdığını belirten Murphy, "Maçta her iki takımın da kesinlikle tutucu bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu görebiliyordunuz" dedi.