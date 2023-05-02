İsrail'de askeri cezaevinde 86 gündür açlık grevindeki Filistinli tutsak Kadir Adnan hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images

2 Mayıs 2023, 09:43 +03 Güncelleme bir saat önce

Batı Şeria'daki İsrail askeri cezaevinde 86 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutsak Kadir Adnan hayatını kaybetti.

Hapishane yetkilileri, tedaviyi reddeden 44 yaşındaki Adnan'ın hücresinde bilinci kapalı olarak bulunduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan Adnan kurtarılamadı.

İslami Cihat örgütü üyesi olduğu belirtilen Kadir, 5 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra, hakkında hiçbir suçlama getirilmeden hapiste tutulmasını protesto için açlık grevine başlamıştı.

İslami Cihat, Adnan'ın ölümünün duyurulmasından sonra intikam açıklaması yaptı.

İsrail askeri yetkilileri Gazze'ye üç roket fırlatıldığını açıkladı. Roketler açık bir alana düştü.

Kadir Adnan, İsrail cezaevlerinde geçirdiği sekiz yıl içinde beş kez açlık grevine gitti.

Kaynak, Getty Images

İsrail, güvenlik için tehdit oluşturduğunu düşündüğü kişileri, "idari gözaltı" altında, haklarında hiçbir suçlama getirmeden ya da mahkemeye çıkarmadan süresiz hapiste tutuyor.

İsrailli insan hakları örgütü HaMoked'e göre İsrail cezaevlerinde 1000'den fazla bu durumda olan Filistinli tutsak bulunuyor.

Gazze'deki Filistinli Tutsaklar Derneği'nden Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, "Adnan acımasızca infaz edildi" denildi.