Los Angeles'taki striptiz kulübünde çalışan dansçılar sendikalaştı
ABD’nin Los Angeles kentindeki bir striptiz kulübündeki dansçılar, kulüp yönetimiyle uzun süren mücadelenin ardından, ülkede sektördeki tek sendika olmak için oy kullandı.
Kuzey Hollywood’daki Star Garden Topless Dive Bar’ın dansçıları, oybirliğiyle sendikalaştı.
15 ay süren çaba, bu hafta bar sahiplerinin sendikalaşmaya yönelik itirazlarından vazgeçmeleriyle sona erdi.
Ulusal İstihdam İlişkileri Kuruluna sanal ve şahsen kullanılan oylarda 17 dansçının tamamı sendikanın kurulması için oy verdi.
Dansçılar, 51 bin dolayında çalışanı temsil eden eğlence sendikası Aktör Eşitlik Birliği Sendikası’na katılacak.
Sendika Başkanı Kate Shindle yaptığı yazılı açıklamada “İşlerinin bazı kısımları müstesna olmakla birlikte, striptizciler canlı performans sanatçıları ve yaşamlarını kazanmak için dans eden diğerleriyle çok ortak yönleri var. Sendika isteyen her işçi, sendika hak eder” dedi.
Sendika, kulüpteki sendikalaşma çabalarının müşterilerden gelen taciz ve yönetimden karşılık verilmesi üzerine başlatıldığını belirtti.
Kulüpteki dansçılar, şu anda sendikalaşan ilk striptizciler değil.
1997’de de San Fransisco’daki Lusty Lady adlı kulüpte çalışan dansçılar Egzotik Dançılar Sendikasını kurmuştu, ancak kulüp 2013’te kapandı.