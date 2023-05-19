Los Angeles'taki striptiz kulübünde çalışan dansçılar sendikalaştı

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ABD’nin Los Angeles kentindeki bir striptiz kulübündeki dansçılar, kulüp yönetimiyle uzun süren mücadelenin ardından, ülkede sektördeki tek sendika olmak için oy kullandı.

Sendika Başkanı Kate Shindle yaptığı yazılı açıklamada “İşlerinin bazı kısımları müstesna olmakla birlikte, striptizciler canlı performans sanatçıları ve yaşamlarını kazanmak için dans eden diğerleriyle çok ortak yönleri var. Sendika isteyen her işçi, sendika hak eder” dedi.