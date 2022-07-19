ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyen karar tasarısını kabul etti

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17 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle iki ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi’nin 394 üyesi, tasarıya destek verdi. Cumhuriyetçi Parti'den 18 üye ise tasarıya ret ou verdi.

Demokrat Parti'den 2, Cumhuriyetçi Parti'den 17 ise çekimser kaldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri için ittifak üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor. ABD'de Parlamento'nun onay süreci, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla tamamlanmış olacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üye olmak için aldıkları “tarihi kararı” destekleniyor ve ittifakın diğer üyelerine de iki ülkeyi resmen desteklemeleri çağrısı yapılıyor.

Tasarıda ayrıca NATO üyesi ülkelere milli gelirlerinin en az yüzde 2’sini savunma bütçelerine ayırmaları yönünde 2014 Galler Zirvesi’nde verdikleri taahhüde uymaları çağrısı da yapılıyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamasıyla gündeme gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde, savaşın bu yıl bitebileceği tahmininde bulunmuştu.

'Olağanüstü iki yeni üye'

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti grubunun lideri Steny Hoyer, yaptıkları oylamayla “olağanüstü iki yeni üyenin” Avrupa topluluğuna dahil edildiğini belirtti, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya değer katacaklarının altını çizdi.

Steny Hoyer, “İsveç ve Finlandiya NATO’nun ortak savunma yeteneğine katkıda bulunacak ve Baltık bölgesini Rusya tehdidine karşı daha güvenli hale getirecektir. Ancak onun da ötesinde iki ülke sahip oldukları değerler sayesinde ittifakımıza da değer kazandıracaktır” dedi.

Hoyer, "Rusya, Ukrayna savaşını kaybetmeli" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vlamidir Putin bu savaşı kazanmamalı. Sadece Ukraynalılar ve gösterdikleri sıra dışı cesaretten, devlet başkanları Zelenskiy’nin liderliği ve cesaretinden ötürü değil...Özgür dünyanın, zorbalığın hüküm süremeyeceği yönünde çok net ve çok güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor.”

Erdoğan: Duruşumuz net

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı çıkmasının neden olduğu kriz, 28 Haziran'da Madrid'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in girişimiyle yapılan üçlü zirvede aşılmıştı.

Türkiye'nin “terörle mücadele” konusundaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt veren İsveç ve Finlandiya, mutabakat muhtırasında “örgüt” olarak bahsedilen PYD/YPG ve Türk tarafının 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutup "terör örgütü" olarak nitelediği Gülen yapılanmasına destek sağlamayacaklarını beyan etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ise dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, NATO'nun genişleme politikasının Türkiye'nin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduklarını söyledi.

Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.