Putin'in 'akıl hocası' siyaset bilimci Dugin'in kızı, aracındaki patlamada öldü

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42 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakını ve önde gelen destekçilerinden siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci olan Dugina Moskova yakınlarındaki evine doğru giderken, aracında patlama meydana geldi.

Babasının fikirlerini savunan Dugina, birlikte katıldıkları ve babasının bir konuşma yaptığı bir festivalden dönüyordu.

"Gelenek" adını taşıyan milliyetçi bir festivale katılan Dugin ve kızı Cumartesi akşamı yapılan etkinlikten birlikte ayrılacaktı ancak Dugin son anda kızından ayrı seyahat etmeye karar verdi.

Dugina'nın babası Aleksandr Dugin, aşırı milliyetçi bir ideolog ve Putin'in "akıl hocası" da olarak tanınıyor. Patlamanın Dugin'i hedef almak istemiş olabileceği tahmin ediliyor.

Sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram'da paylaşılan görüntülerde Dugin'in yanan aracı şok halinde izlediği görülüyor. BBC görüntülerin kaynağını teyit edemedi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında gerçekleştiğini, 30 yaşındaki Dugina'nın olay sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Rus devlet ajansı TASS'a konuşan, Dugin ailesinin dostu Andrei Krasnov, Toyota Land Cruiser model aracın Aleksandr Dugin'e ait olduğunu ve asıl hedefin Dugin olabileceğini belirtti.

Fotoğraf altı yazısı, Darya Dugina

Aleksandr Dugin kimdir?

Dugin, Rus hükümetinde resmi bir görevde bulunmasa da Putin'in büyük destekçisi olduğu biliniyor.

Hatta Dugin'den "Putin'in Rasputin'i" olarak da bahsediliyor.

Darya Dugina ise tanınan bir gazeteciydi ve babasıyla aynı görüşleri paylaşıyordu.

Son olarak Rusya'nın Ukrayna işgalini savunuyordu.

Bu yıl başında, İngiltere ve ABD Darya Dugina'yı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak yanlış bilgi yaymak gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Mayıs ayındaki bir yazısında Ukrayna savaşını "medeniyetler çatışması" olarak tanımlamış ve Batı'nın babası ve kendisine yaptırım uygulamasından "gurur duyduğunu" belirtmişti.

Aleksandr Dugin de 2015 yılında Rusya'nın Kırım işgali ile ilgil olarak Batı'nın yaptırım listesine alınmıştı.

Dugin'in yazılarının Vladimir Putin'in dünya görüşü üzerinde derin etkileri olduğu biliniyor ve Dugin, Kremlin'de hakim olan aşırı milliyetçi ideolojinin ana düşünsel mimarı olarak tanınıyor.

Dugin uzun yıllardır, Moskova'nın kendisini küresel sahnede daha agresif şekilde ortaya koyması gerektiğini savunuyor ve Rusça konuşan bölgelerin bir "Rus imparatorluğu" altında birleşmesini savunuyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Alesandr Dugin

Will Vernon, BBC Moskova

Dugin'in Rusya hükümetinde resmi bir görevi bulunmasa da Rus siyasetinde sembolik bir isim.

Batı karşıtı, aşırı milliyeti görüşleri Rusya'da ana ideoloji haline geldi ve Putin'in, başta Ukrayna olmak üzere, genişlemeci dış politikasının şekillenmesinde yardımcı oldu.

Şimdi tüm dikkat bu saldırının arkasında kimin olduğunu bulmakta olacak.

Ukrayna'da tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı ayrılıkçı "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin başı Deniz Puşilin, saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'yı suçladı bile.

Puşilin Telegram'da paylaştığı mesajında "Ukrayna rejiminin teröristleri Aleksandr Dugin'i ortadan kaldırmaya çalışıyor ve kızının aracını patlatıyor. Daria'nın hatırasını yaşayacağız, o gerçek bir Rus kızı" yazdı.

Ukrayna devlet başkanı danışmanlarından Mikhailo Podolyak ise Ukrayna'nın bombalı saldırıyla ilgisi olduğu iddialarını reddetti.

Buna benzer saldırılar Kremlin'i tedirgin ediyor zira Kremlin propagandasının en büyük dayanaklarından biri Putin'in 1990'lardaki çalkantılı süreçten sonra ülkeye "güvenlik ve istikrar" getirdiği.