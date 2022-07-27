Hindistan'da 8 bölgeye yıldırım düştü: 20 ölü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hindistan'da her yıl muson yağmurları döneminde yüzlerce kişi yıldırım çarpmasıyla ölüyor

24 dakika önce

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 8 bölgede 24 saat içerisinde 20 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Eyaletin kuzeyinde bugün ve yarın da şiddetli gök gürültülü sağnak yağış ve fırtına bekleniyor.

Bihar Eyaleti Başbakanı Nitish Kumar halka çağrı yaparak afet yönetimi yetkililerinin tavsiyelerine harfiyen uymalarını istedi.

Hindistan'da her yıl muson yağışları döneminde yıldırımlar yüzlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

Ülkede yıldırım çarpması ölümlerinin bu kadar fazla olmasının bir nedeni de, Hindistan'da dünyanın diğer bölgelerine kıyasla çok daha fazla kişinin açık havada çalışıyor olması, dolayısıyla dadaha büyük riskle karşı karşıya olmaları.

Kumar, ölenlerin her birinin ailesine 400 bin rupi (5008 dolar) ödeme yapılacağını açıkladı.

Yerel gazetelerde yer alan haberlere göre, Kumar geçen hafta kabineyi toplamış ve yetkililerden bütün kamu binalarına ve hastanelere paratoner yerleştirilmesi talimatı vermişti.

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Hindistan Tropikal Meteoroloji Enstitüsü'nün uydu verileri de yıldırımların sayısında 1995-2014 arasında çok hızlı artış görüldüğünü gösteriyor.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İklime Dayanıklı Gözlem Sistemleri Konseyi'nin yürüttüğü bir araştırmaya göre de Hindistan'da düşen yıldırım sayısı Nisan 2020-Mart 2021 arasında 18 milyonla rekor kırdı.